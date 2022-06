Juicio a Daniel Osvaldo: su ex italiana le reclama más de 24.000 euros

Según contaron en "Es por ahí" (América), el lunes 27 de junio se realizará la audiencia y el exfutbolista tiene la obligación de presentarse vía zoom. "Osvaldo es un padre ausente con todos sus hijos y por lo que me cuentan, todas sus ex se unieron en el reclamo porque antes, cada una intentaba por su lado que se ocupara de los nenes pero no lo consiguieron", relató el periodista Guido Záffora.

La cifra que reclama ahora la expareja de Osvaldo ronda los 24 mil euros debido a que el actual novio de Gianinna Maradona, de 36 años, nunca cumplió con el dinero que debía pasar por la cuota alimentaria.

"El miedo de Elena es que le cancelen el juicio porque no es la primera vez que sucede. Osvaldo no esperaba que se llegue a esta instancia penal", indicó el periodista de espectáculos de manera exclusiva.

Elena Braccini y Daniel Osvaldo tienen dos hijas en común, Victoria y María Helena, y según denunció la mujer el rockero nunca cumplió en diez años con pasar el monto de 400 euros mensuales para sus hijas. ¿Habrá acuerdo?