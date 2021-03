Jujuy: Cerré con "La Academia" y estoy conociendo a alguien

La conductora, que se sumó al ciclo de América luego de la salida de Pía Shaw y de las vacaciones de Guillermo Andino, está finalizando su participación en el programa ya que el ciclo terminará por la vuelta de Andino quien llevaría adelante un nuevo formato relacionado con el entretenimiento y menos periodístico. Con respecto a su futuro laboral, Jujuy reveló que el canal quiere que ella siga y que le han ofrecido participar como panelista en "Intratables" e incluso en el programa del Pelado López -su ex pareja-pero que prefirió no hacerlo.

jujuy en tv.jpg Sofía Jujuy Jiménez en la conducción de Informados de todo con Horacio Cabak

"En América me ofrecieron quedarme, pero yo no sentía que podía aportar. Me ofrecieron "Intrusos" y me propusieron volver a trabajar con el pelado también y preferí que no", detalló la modelo. Asimismo confirmó -en exclusiva en el programa radial conducido por Pía Shaw, Ángel de Brito y Pilar Smith- su participación en "La Academia", el nuevo formato de Showmatch.

"Ya cerré. Esto va a estar bueno, va a ser divertido. Nos pidieron que empecemos a ensayar, a entrenar, pero yo por el momento me voy de vacaciones con mis hermanas a Disney, a cumplir un sueño", detalló Sofía Jujuy Jiménez.

con-una-tierna-foto-sofia-jujuy-jimenez-blanqueo-su-romance-con-jeronimo-del-carril.jpg Jujuy con Jerónimo del Carril, su ex pareja

Con respecto a su situación sentimental Jujuy dijo que no volvió con Jerónimo del Carril, el polista con el que estaba saliendo hasta hace unos meses, pero no pudo esquivar las preguntas de Pía Shaw y terminó admitiendo que se está permitiendo conocer gente, volviendo a salir. "No volví con el polista. Ha sido un mes heavy, no tuve cabeza, y ahora estoy empezando a permitirme salir. A conocer gente", declaró en "El Espectador".

La periodista no se quedó conforme con esa respuesta y presionó un poco más logrando que Jujuy admitiera que está chateando con alguien y que esta vez no estaría relacionado con el mundo del deporte, ni del medio. "Estoy chateando con alguien, sí. Pero todavía no pude concretar la cita. No tiene que ver con el medio, y no es deportista. Es abogado", respondió entre nervios la modelo y la cuenta de Twitter "Acceso Prohibido" comunicó todo. ¿Quién será el afortunado?