Jujuy Jiménez habló sobre los likes de Wanda Nara a su novio

Luego de que el periodista Rodrigo Lussich cuente que Wanda Nara le puso like a fotos antiguas del novio de la modelo, con el objetivo de llamar su atención, Jujuy habló del tema y contó que eso sucedió en diciembre.

"Me causó mucha gracia que salga esto encima ahora porque en realidad esto sucedió en diciembre. Yo estaba en Jujuy pasando Navidad con mi familia, y Bauti me cuenta ‘no sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro. Él no entendía, y yo pensé que me estaba jodiendo y le dije ´¿qué buscará?’´. En un momento fueron varios likes seguidos y por eso le llamó la atención”, comenzó explicando la modelo.

Además agregó: “Es como querer llamar la atención del otro, como un toque instagramero, pero nos reímos cuando nos contó. Fue raro, ni idea qué estará buscando, pero me reí y me pareció irrelevante”.

“No sé por qué saltó esto ahora en enero, se ve que hay gente que investiga, no sé. Pero la verdad es que Bauti es una bomba, cualquier chica le puede dar like, no me genera celos porque sé quién soy lo que tengo para ofrecer y desde dónde está construido nuestro amor”, concluyó con mucha tranquilidad sobre lo sucedido.

Lo cierto es que en medio de todos estos rumores y posible acercamiento de Wanda Nara al polista, Jujuy se muestra muy enamorada en sus redes sociales. La pareja se encuentra vacacionando en Punta del Este.