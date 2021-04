Julia Mengolini polémica: "Fumé porro todo el embarazo"

"¿Decimos la verdad? Yo fumé porro todo el embrazo", expresó sin miedo a la polémica. "Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el orto todo el embarazo porque me resultó curativa. Hay un malestar propio del embarazo, que te sentís cansada con nauseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama. Después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije esto no le puede hacer mal a Rita".

image.png Julia Mengolini y un posteo en Instagram durante su embarazo

"Le di dos secas y salió el sol, se me fue el malestar en dos segundos. Yo zafé el embarazo gracias a la marihuana. Y esto no es una recomendación, imaginen que no voy a animarme a recomendar esto, pero nunca sentí que le podía hacer mal a Rita, sino que me podía hacer muy bien a mí", continúo relatando su experiencia Mengolini.

Anticipándose al revuelo que este tipo de declaraciones pueden generar, Julia Mengolini agregó: "Lo que puedo decir es que, de acuerdo a los estudios que yo vi publicados, no tenían el rigor científico necesario como para decir esto hace mal. Todos estaban basados en encuestas. No está la comprobación de que el THC traspasa la placenta. No hay ninguna comprobación científica de esto. Hay encuesta de madres que dicen cómo les salieron los hijos. Entonces uno dice si la marihuana no le hace mal a nadie. Por ahí es un poco irresponsable lo que estoy diciendo. Es mi experiencia y nada más. Yo les hice las consultas a las personas que tenían algo para decirme".