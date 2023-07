Julieta Poggio habló tras ver una foto de su exnovio con otro hombre

Como era de esperarse, la exparticipante de Gran Hermano habló al respecto en su programa de streaming "Fuera de Joda": “Yo la vi. Sin comentarios al respecto estoy. ¿Qué voy a decir? Porque si tengo que decir algo…mejor no digo nada. Me callo la boca. La dejamos ahí mejor”, sostuvo Poggio.

En ese sentido, "La Tora" Villar, también panelista del ciclo de Telefe, intervino indignada con la situación y soltó: "En realidad lo está haciendo para esto, que hablemos de él porque no tiene ningún talento y no estuvo en Gran Hermano, solo fue espectador. Cree que es mejor subir algo de contenido y que se lo levanten, pero le va a durar un mes”.

Embed

Lejos de que la polémica quedará ahí, Lucca Bardelli agarró el guante y le respondió a las dos ex Gran Hermano: "Tora, en ningún momento hice lo de la foto para que vos, ni para que nadie hable de mí", comenzó el joven en sus historias de Instagram.

Y agregó: "Que salgas a bardearme en público... Que salgas a decir que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. Tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano. Tampoco me postulé para entrar".

La última parte del descargo fue justamente para su ex: "Si yo también tengo que hablar y voy a la de resentido, vos también te diste un beso. Si yo después de cortar, dos meses, me doy un beso con un amigo y lo subo a mi Instagram está mal, pero si vos, estando de novia, si lo hace otra persona es gracioso. No entendí la doble moral", concluyó Lucca sobre Juli Poggio.

Embed

El look Barbiecore de Julieta Poggio

Además de ser una de las ex Gran Hermano que más contenido le ha dado a la gente en redes, Julieta Poggio se convierte de a poco en una referencia de los looks que son tendencia. En esta oportunidad, se sumó a la tendencia Barbiecore y lució un look muy glam, para una especial gala de una importante marca de cosméticos.

juli-look-barbiepng.jpg Julieta Poggio se sumó a la tendencia Barbiecore y lució un look muy glam.

La bailarina eligió un vestido corto ajustado al cuerpo en un tono fucsia, muy Barbie. El traje, tenía detalles que se robaron todas las miradas: mangas bombé, corte strapless que dejaba los hombros al descubierto y que combinaba perfectamente con su cartera minibang, tipo bolsa.

Julieta Poggio, complementó su llamativo look con sandalias optó por un vestido corto al cuerpo y con sandalias de tiras fucsia y detalles con brillos en plata. Y lució un peinado muy elegante, de cabello recogido y la famosa cola 'Ponytail', así como maquillaje de ojos marcados y tonos rosas.