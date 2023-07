Julieta Poggio y Marcos Ginocchio reavivaron los rumores de romance

Ambos viajaron a esa provincia junto a Nacho Castañares, otro ex Gran Hermano, y algunos amigos para hacer una presencia en un boliche. Los videos y las fotos de la bailarina y el salteño disfrutando la noche no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales. Ambos bailaron muy pegados y susurrándose cosas al oído.

Ya de regreso en Buenos Aires, Julieta recorrió junto a sus hermanas la muestra de Vicent Van Gogh en el Campo Argentino de Polo. El trío se divirtió con las experiencias interactivas que van desde poder hacer un retrato hasta estar en contacto con obras a escala real.

Allí fue abordada por el periodista Robertito Funes Ugarte y por el resto del staff de A la Barbarrossa, y todos quisieron saber qué está pasando con Marcos. "Tengo una amistad, igual que con Nacho", dijo mientras eludía la catarata de preguntas sobre su vínculo con el ganador de Gran Hermano.

"Amistad es compartir momentos, pasarla bien, contarnos cosas, estar con el otro", agregó.

A comienzos de este mes, Marcos y Julieta habían viajado juntos a Bariloche. Ella se fue con una de sus hermanas y él con amigos, pero ambos fueron contratados por la misma empresa para hacer presencia en un boliche. Además, esquiaron, compartieron todas las actividades. Las risas y la complicidad entre ambos también alimentaron los rumores de romance en ese momento.

poggi.jpg Julieta Poggio niega el romance con Marcos Ginocchio.

Mientras tanto, Julieta se mostró molesta por al romance de Lucca Bardelli, su ex pareja, y Candela Lecce, la joven que fue vinculada a Mauro Icardi hace unos meses.

El periodista Juan Etchegoyen contó que la exparticipante de Gran Hermano se puso en contacto indignada con su último novio. "Déjenme decirles que se pudrió todo”, aseguró.

"Aparentemente, por lo que me cuentan, a Julieta no le gustó nada que su ex ya esté con alguien a casi dos meses de la separación. Me dijeron que ella le escribió un mensaje muy enojada y desilusionada”, agregó.

Etchegoyen detalló, entre otras cosas, que "en ese mensaje le habría preguntado si era cierto todo lo que había trascendido y luego, ante la afirmación de Lucca, le habría dicho ‘rapidito me superaste’".