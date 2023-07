Romina Gaetani fue internada nuevamente y habló sobre su salud

“¡Hola Georgina! Te quiero de verdad desde siempre, aún estoy con muy poco aire, el agotamiento es extremo por eso no puedo hablar. Estoy con mucha lentitud aún internada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y tratamiento, muy bien atendida con equipo de kinesiología para volver a respirar”, leyó Georgina al aire.

“Aún no me dan el alta, agradezco a Adrián Suar que está en el minuto a minuto brindándome tranquilidad, el diagnóstico es bronquitis severa”, completó la actriz.

La semana anterior, la actriz había sido internada debido a que presenta dificultades para respirar y no satura de manera correcta. La actriz ingresó a la Clínica Bazterrica el viernes pasado, sin embargo pidió ser trasladada tras estar disconforme con la atención del lugar.

Gaetani-internada.mp4 La última información sobre la salud de Romina Gaetani. Gentileza: Socios del espectáculo.

Pablo Layus habló en aquellos días sobre la salud de la actriz y contó cómo se encuentra. “Está internada desde el día viernes y finalmente se comprobó que tiene una bronquitis severa. Ella sufre de asma y esto trajo algunas complicaciones”, reveló el periodista en Intrusos.

Luego de hablar de su salud, manifestó el descontento de Romina con la atención del sanatorio y aseguró que quiere que la trasladen. “Su abogado, el doctor Trimarco, que está pidiendo el traslado de forma urgente de la clínica que está en este momento”, explicó y añadió: “No está conforme con la atención que está teniendo”.

El panelista de Intrusos aseguró que habló con la actriz y reveló los detalles que le comentó. “No hay progreso. Acompañada mucho por mi familia. Me cuesta mucho respirar”, le expresó Romina a Layus.

Mientras continúa internada, la actriz publicó una historia en su cuenta de Instagram para mostrar cómo se encuentra. “No tan buen día... Sigo aquí”, escribió junto con una foto de la habitación en la que se encuentra.

Gaetani se lo tomó con humor

Romina Gaetani sorprendió a sus seguidores al aparecer en silla de ruedas y con una sonda en una clínica. Como no se trataba de ningún papel para una ficción, la actriz decidió grabar un video para ponerle un poco de humor a la situación que estaba viviendo.

“Y, finalmente, pasó. ¿No? Al parecer no estoy saturando, así que una internadita parece que no va a venir mal. ¡Dios!”, dijo la actriz, que grabó el momento en que un enfermero le pedía una foto: “¿Podés creer que me tengo que internar? Te estoy grabando, eh. ¿A vos te parece que me tenga que sacar una foto?”.

Romina mantuvo un divertido ida y vuelta con el enfermero hasta que se fue a hacer una tomografía y conoció a un camillero llamado Juan Manuel, que le declaró su amor. “¿En serio me acabas de decir que soy el amor de toda tu vida en este pasillo? ¿Con un suero? Bueno, dejame decirte qué guapo que sos entonces”, le dijo Gaetani.

Gaetani-internada-02.mp4 El video que Romina Gaetani había compartido en sus redes en su primera internación.

“Acá estoy con el camillero Juan Manuel. ¿Viste que les decía que tengo un camillero guapo? Esto me parece una genialidad: mirá esta situación para hacer un corto”, agregó.

El camillero le siguió el juego: “En la próxima novela vamos a actuar juntos nosotros. Voy a hacer tipo un (Sebastián) Estevanez porque soy medio bruto”.

“¡Me tengo que internar para encontrar novio! Es así, en la vida uno nunca sabe. ¡Ay Dios mío! Hiperventilada con novio”, concluyó la actriz, que se recupera de una bronquitis intermedia.