Julieta Prandi, en un momento complicado: tomó la licencia psiquiátrica

Según publicó Teleshow, la modelo de 43 años “presenta signo-sintomatología compatible con un ‘trastorno de ansiedad generalizada’ y una ‘reacción a estrés agudo’” y por este motivo se ausentará hasta el próximo miércoles de Sarasa, el ciclo radial que conduce junto a Mariano Peluffo.

Como consecuencia de ello, “se instaura lenta titulación en ascenso de su plan psicofarmacológico habitual y se dan pautas de alarma y se mantiene conducta expectante. Se determinó que el reposo laboral sea comprendido por el término de 96 horas”, concluye el certificado, que lleva la firma del Dr. Rafael Herrera Milano, médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Cabe destacar que en los últimos días, Julieta Prandi fue multada con una cifra millonaria por hablar de la deuda que su ex mantiene con ella. Además de la denuncia por presunto abuso sexual y amenazas, se agregó al trámite una demanda en el fuero civil por la división de bienes y el pago de la cuota alimentaria para sus hijos.

“Mirá que hay cosas para dirimir y decidir sobre mi caso... No es que estuve ventilando intimidades de mis hijos, sino que cada vez que me vienen a preguntar por la deuda de alimentos, yo digo la verdad: que no me pagaron y llevo cinco años detrás de eso. Pero de la otra parte se tomaron el tiempo de presentar cada entrevista en donde me preguntaban del tema y la jueza tuvo el tiempo de mirarlas todas y decidir multarme”, sostuvo Prandi.