Julieta Prandi y Ana Rosenfeld, multadas por la Justicia

Además, la abogada de Prandi, Ana Rosenfeld también fue multada por haber expuesto en los mediosde comunicación y en las redes sociales la situación de los menores con su padre.

Así lo informó el periodista Carlos Monti (Nosotros a la Mañana, El Trece), quien dio la primicia de la sanción a Prandi y Rosenfeld. Cabe recordar, que la letrada tiene en apelación la suspensión de su matrícula por un año por parte del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

Julieta Prandi manifestó inmediatamente su disgusto tanto en las redes sociales como en los medios. En su cuenta de Twitterpublicó: "Qué tristeza me da ver mi vida encarpetada y atada Mi nombre Ahí solito. Por supuesto, no fuimos atendidos (habiendo sacado turno para audiencia con el Juez)", posteó con una foto del expediente judicial con su nombre.

Embed Qué tristeza me da ver mi vida encarpetada y atada... Mi nombre... AHI SOLITO

Por supuesto, no fuimos atendidos...

(habiendo sacado turno para audiencia con el juez) @AnaRosenfeldOk pic.twitter.com/37sW0WzfwT — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) April 5, 2021

Además, en una nota en directo con el ciclo Hay que ver (Canal 9), la modelo señaló: "El Juez no tiene tiempo en tomar una resolución, pero tiene tiempo para multar y poner más medidas cautelares. Mis hijos ya fueron escuchados por un equipo interdisciplinario de la dependencia de la niñez y no hay resolución alguna para la tranquilidad de ellos y para mí como madre".

Aunque no debería haber hablado por el bozal legal que le impuso la justicia, en el mismo programa Julieta Prandi dijo: "Mi hijo mayor va al colegio y se presenta el padre para ir a retirarlo y él no quiere ir. Hay testigos del colegio y, además, hay una ley que ampara que si un hijo no quiere estar con el padre por miedo, se cumple con el deseo del menor".

Como ese programa -conducido por Denise Dumas-, replicó la opinión de su ex exposo, Prandi manifestó su enojo, también a través de Twitter, donde calificó de "aliado mediático" a "Hay que ver" y señaló: "están dando voz, con mentiras a un misógino, maltratador, violento y ladrón". Al tiempo que arrobó a los productores de ese programa, Federicdo Hoppe y Chato Prada.

Embed Parece que la otra parte encontró un aliado mediático en @HayQueVerOK (las cosas por su nombre)Le están dando voz, con mentiras a un misógino, maltratador, violento y ladrón. En lugar de pensar en la seguridad de dos menores @hoppefede @elchatoprada @laflia_ok los hechos hablarán — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) April 7, 2021

Desde hace meses, Julieta Prandi viene denunciando públicamente a su exesposo al que acusó violencia de género y estafa económica en el marco de su juicio de divorcio.