Juntos y de la mano: Sebastián Ortega y Valentina Zenere confirmaron su romance

Al parecer, se conocieron hace pocos meses, ya que la joven está filmando "En el barro", el spin-off de El Marginal, ambas producidas por el hijo del cantante. Si bien se puede interpretar que hay buena onda entre los dos, se descubrieron detalles que los acercan aún más.

El guionista y la actriz fueron al boliche de Palermo "La Mala" y desde la agencia de marketing "Jecan" compartieron en la red imágenes de ambos tomados de la mano. Además, el fotógrafo y filmmaker Thomas Raimondi publicó en sus historias de Instagram una postal de Sebastián Ortega dándole un beso a Valentina.

En la semana, la periodista Juariu, especialista en espiar a los famosos en sus cuentas de Instagram, descubrió que en la última foto posteada por Ortega, se podía ver a la actriz acompañándolo a hacerse un tatuaje. “Mi diagnóstico: ¿romance? Yo creo que sí", escribió la exparticipante de Master Chef.

“Yo vi una historia que subió él y obvio, hice captura porque dije: ‘Aquí hay algo y por algo quiero decir mucho’. Bueno, vamos a las pruebas y a mis estudios en el caso”, escribió la tucumana.

Por otro lado, reveló: “Sebastián y Valentina empezaron a seguirse hace un tiempo. Él sube una foto y ella le pone like; el también pone mucho like a ella”. No obstante, cabe recordar que hace dos meses, la joven fue vinculada con el actor y cantante Agustín Bernasconi, luego de ser vistos muy cerca en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Respecto a Ortega, también fue vinculado con otra mujer desde comienzo de año. Se trata de la periodista Sol Rivas, con quien lo vieron tomando un café en Buenos Aires. Ninguno de los protagonistas de esta supuesta historia confirmó ni negó la situación.

El amor llegó a la vida de Valentina en uno de los picos más altos de su carrera. Luego de haber encarnado a Nahir Galarza en la película de la plataforma de Amazon Prime Video, fue convocada para este proyecto. A la par de figuras como Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Ana Rujas, Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Payuca y Carla Pandolfi, entre otras, la actriz completó el elenco en julio pasado.