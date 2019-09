Me volví distante de todos los que me amaban, y me estaba escondiendo detrás del caparazón de la persona en la que me había convertido", escribió el joven cantante

La estrella estadounidense Justin Bieber contó sobre los "enormes altibajos" anímicos que experimentó al pasar de ser un ídolo adolescente a "la persona más ridiculizada, juzgada y odiada del mundo".