Después de muchas idas y vueltas, finalmente El Polaco y Barby Silenzi oficializaron su noviazgo cuando el cantante le contó a Marcelo Tinelli en ShowMatch que estaba en pareja con su expartenaire del Bailando.

Mientras que Silvina Luna, última novia del Polaco, le pegó fuerte a su ex tras la confirmación de su romance con Barby, Karina La Princesita se tomó con gracia el tema e incluso contó que su hija en común, Sol, le suele hablar de ella.

En diálogo con Siempre Show (por Ciudad Magazine), Karina no dudó cuando le preguntaron qué le genera ver al Polaco de novio: "Me parece que estamos en un momento en el que no me importa y no es que no te importe la persona, pero que ya pasó tanto... Ni siquiera me genera felicidad verlo feliz, ni tristeza verlo mal. Ya pasó, es como cuando un amigo se pone de novio y decís ‘qué bueno’. No me genera otra cosa".

Luego agregó: "Creo que debo ser la mejor ex del mundo porque no soy una persona conflictiva, y eso que tengo una hija de por medio. De hecho, el año pasado Barby vino a mi cumpleaños y yo sabía que estaba con él", agregó entre risas.

