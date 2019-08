Sin embargo, no se quedó ahí la “Chivi” sino que esta semana elevó la apuesta y reveló que desde hace un año mantiene una “desintoxicación sexual”, con el que pretende deconstruirse y canalizar toda esa energía en algo constructivo, en referencia a sus ganas de formar una familia, algo que le resultó imposible con su última pareja conocida: “El Polaco”

"Pasé momentos difíciles en mi vida, donde hubo mucha oscuridad, la cual tuvo que ver también con elecciones que hice de todo tipo, a nivel pareja, a nivel cosas que me pasaron. (…) Fue un poco de construirme, y en este año empecé un proceso de sanación, el cual implica todo un cambio de vida, de hábitos, de un montón de cosas. Me fui construyendo con mucho amor, y en ese cuidado prefiero preservarme hoy de estar con personas. Creo que hasta que uno no está realmente bien seguís atrayendo ese tipo de gente que no te hace bien", le dijo a una sorprendida Moria Casán.

ADEMÁS:

"Yo tengo vida social, porque tengo amigos, y viajo, hago salidas, pero prefiero estar yo en mi mejor momento, ser la mejor versión de mí misma. Me encantaría estar con un caballero, y creo que ese caballero va a llegar cuando yo esté preparada también para recibirlo. (…) Y la verdad que ya tuve sexo en mi vida, ya viví todo lo que tenía que vivir. Viví mucho, tuve una vida intensa", agregó.

"Me parece una pérdida de energía hoy por hoy, porque no tengo ganas de poner esa energía ahí. Prefiero empoderarme, poner la energía en mí y en mi proceso. Sé que suena un poco cerrado, pero quiero compartirlo con ustedes", relató, antes de referirse a la relación “oscura” que mantuvo con el cantante bailantero, que esta semana oficializó su relación de larga data con Barby Silenzi en el Bailando por un Sueño.

"Yo pasé momentos heavies (de mucha oscuridad) pero fue mi elección, yo me hago cargo totalmente de haberlo elegido en ese momento y de las cosas que pasaron. (…) Yo remé mucho en esa relación porque yo tengo algo, que lo tengo desde chica, que siempre trato de ser como la madre de todos. Fui la madre de mi madre, la de mi hermano y en las parejas me ha pasado un poco. Y hubo como muchas cosas, yo tratar de sacar adelante a alguien…", finalizó.