Karina Gao Fue inducida a un coma tras detectársele Covid-19

“Este mensaje va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañó durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, dice el mensaje escrito por la propia Gao en su cuenta de Instagram.

“Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí por favor”, agregó Gao, que es madre de mellizos de seis años y está embarazada de seis meses.

Este viernes, durante la emisión del programa, su conductora Florencia Peña explicó que “es un día un poco triste para este grupo porque nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días de alegría, no la está pasando bien”.

“Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de Covid. Acaba de entrar en un coma inducido. Ella estuvo compartiendo con alegría, como es ella, todo en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar”, añadió.

“Ella nos estuvo escribiendo y tranquilizando todos estos días. No lo habíamos compartido porque es una situación difícil, el marido no la está pasando bien y tienen mellizos. El cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque veníamos escuchando que las embarazadas no corrían peligro. Y ella está en un cuadro grave”, indicó Flor.

Luego, Nancy Pazos detalló el complicado cuadro de salud de su compañera: “Kari detecta que tiene fiebre el miércoles pasado, le da positivo el hisopado, ya no tenía olfato. La empiezan a tratar en la casa. A los tres días de fiebre deciden internarla. Pasó internada 4 días, la fiebre seguía sin ceder, hace 48 horas la mandan a terapia por prevención y la última tomografía de esta mañana dio que el estado de sus pulmones es muy complejo”.

“Cuando ya el embarazo está avanzado como el de ella, que está de 25 semanas, el bebé necesita tanto oxígeno como la mamá. Los médicos no lo pueden creer, me dijeron desde OSDE que es el primer caso de una embarazada que se les complica tanto. El gran tema es que los pulmones de Kari están muy atacados por el Covid y decidieron entubarla para que ella, sus órganos y su bebé dejaran de sufrir”, añadió Pazos.

El día a día, en Instagram

A través de su cuenta Mon Petit Glouton, la cocinera fue relatando paso a paso cómo transitaba la enfermedad. Durante el fin de semana, Gao le contó a sus seguidores que iba a ser internada en el Hospital Otamendi por precaución, ya que no le bajaba la fiebre.

Luego, este lunes, la influencer reveló que tuvo que ser trasladada a terapia intensiva porque le faltaba el aire.

Karina Gao nació en China y cuando tenía tan solo 9 años se mudó a la Argentina junto a sus papás. “En un comienzo vivíamos en una habitación. Como no tenía cama dormía arriba de una cómoda que encontramos en la calle. No sabía ni una palabra de español, solamente la dirección de la casa para no perderme”.

Mientras su padres trabajaban en un supermercado, Gao estudió economía empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella. Al finalizar la carrera logró obtener una beca y se mudó a Francia para realizar una maestría. Allí conoció a su marido y juntos decidieron volverse para América latina. La pareja se convirtió en padres de mellizos y ahora se encuentran esperando otro niño.