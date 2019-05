Como quien no quiere la cosa, Karina le recordó sus palabras, pero la mujer de Campi se defendió diciendo que justamente fue ella la primera que remarcó que la cantante debía estar en el concierto Las Elegidas, del Teatro Colón, luego de que fuera desplazada.

"Yo dije, 'Karina en el Colón tendría que haber estado', y de eso no te acordás", se defendió Denise. Pero La Princesita siguió enojada: "A mí no me me gusta que me digan ‘acordate’. ¿Qué sabés si no me acuerdo?”.

Así, Denise reflotó un conflicto que Karina tiene con Ángel de Brito. “Me molesta que vos usaste mi frase (sobre la foto del Bailando) para mandarle un mensaje a gente que cree que vos sobrás (a De Brito), cuando está clarísimo que creo vos no sobrás y no creía que sobraras en el Colón. Entonces, no me uses ni para pasar mensajes a otras personas. Así como vos me decís ‘decíselo a Ángel’, vos decíselo a Ángel que cree que sobrás”, aseguró.

La furia de Karina la princesita contra Denise Dumas.mp4

ADEMÁS:

Es investigadora del Conicet y ganó 500 mil pesos para buscar una cura contra el cáncer

Los Simuladores: ¿vuelven por Netflix?

Lejos de calmar las aguas, Karina contraatacó: “Vos no me des órdenes. Aprendé a hablar bien. Sos una maleducada, eso sí sos. Te falta apuntarme con el dedo y retarme como si fuera tu hija. Estás equivocada, fijate cómo me hablás”.

Luego del extenso descargo, la cantante utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido y también para aclarar varias cuestiones sobre su relación con el Kun Agüero.

Embed Para cerrar el día de hoy quiero que sepan que este año yo me propuse varias cosas. Por mi hija y por todo aquel que ve la tele y se siente mal como me sentí yo, cuando se burlaban, y me faltaban el respeto. Solo mi mama y mis íntimos saben que quise morirme de tristeza... — Karina ♡ (@kari_prince) 8 de mayo de 2019

“Sólo mi mamá y mis íntimos saben que quise morirme de tristeza. Que lograron que me odie por completo, que sentía bronca cuando inventaban y yo no tenía el valor para enfrentarlos. Porque a pesar de mostrarme fuerte me la pasaba llorando de la bronca. Y junté, y cuando me sentí capaz, hablé. ¿Y hoy todos se asombran?”, expresó Karina.

Embed Que lograron que me odie por completo, que sentía bronca cuando inventaban y yo no tenía el valor para enfrentarlos. Porque a pesar de mostrarme fuerte me la pasaba llorando de la bronca. Y junté y cuando me sentí capaz, hablé. Y hoy todos se asombran?? — Karina ♡ (@kari_prince) 8 de mayo de 2019

En referencia a las críticas sobre su peso, agregó: “A mí, que tengo un cuerpo normal, me decían gorda y se reían de mí. No saben lo que yo lloré, ¿y qué queda para los que sí lo son, eh? ¿No piensan? ¿Quién los hizo sentir superiores a otros? ¿Quién les dio el derecho de lastimar?”.