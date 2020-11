Kate del Castillo: Sean Penn me usó para llegar al "Chapo" Guzmán

"Me usó como cebo y luego nunca me protegió, y arriesgó mi vida, la vida de mis padres, la vida de mi hermana y todos los que me rodean", dijo Del Castillo en la emisión de Red Table Talk: The Estefans, conducido por la reconocida cantante Gloria Estefans.

Penn y Del Castillo sostuvieron una breve relación sentimental, que facilitó que ambos visitaran al capo en uno de sus escondites en las montañas de México, dado que Gizmán quería conocer a la actriz mexicana.

El encuentro fue revelado por Penn en una entrevista publicada por la revista Rolling Stone, en 2015, y generó polémica debido a que se sostuvo que esa reunión secreta fue clave para que las autoridades capturaran al narcotraficante, que fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Para la actriz, el actor ganador del Oscar la puso a ella y sus familiares en peligro. También aseveró que ese episodio cambió su vida por completo, ya que le dejó serios problemas financieros y crisis de ansiedad. "Todavía tengo ansiedad y duermo con mi arma a mi lado", dijo la actriz.

Del Castillo, quien encarnó en la pantalla al personaje de una narcotraficante, conocida como 'La Reina del Sur', dijo sentirse "estúpida e ingenua" por lo vivido.

"Si no tuviera el pasaporte estadounidense, estaría en la cárcel", concluyó. En varias ocasiones, Del Castillo ha señalado su disposición de realizar una película sobre la vida del Chapo Guzmán, luego de que el narcotraficante mostrara interés en que la actriz produjera el filme sobre su carrera criminal.