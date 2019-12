Pero para la mayoría del público, el ganador del Oscar es culpable a todas luces no de uno sino de varios casos denunciados a lo largo de los últimos años, razón por la que cayó en desgracia y llegó incluso a ser separado del elenco de la serie House of Cards, de Netflix, que fue cancelada tras una temporada sin su presencia.

ADEMÁS:

Pasó el tiempo, pero Spacey se las arregló para permanecer en el ojo público gracias a una serie de mensajes que viene publicando en sus cuentas de las redes sociales como “Let me be Frank” (Déjenme ser Franco, un doble mensaje con referencia al significado del nombre del personaje que “le quitaron”) y ahora con uno titulado simplemente KTWK, por “killing them with kindness”, es decir “mátalos con la amabilidad”.

“Realmente no pensaste que iba a perder la oportunidad de desearte una feliz navidad, ¿verdad? Ha sido un año bastante bueno, y estoy agradecido por haber recuperado mi salud, he hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría invitarte a unirte a mí. A medida que avanzamos hacia 2020 quiero votar por el bien en este mundo. Ah sí, sé lo que estás pensando: ¿Lo dice en serio?' Estoy hablando muy en serio. Y no es tan difícil. Confía en mí. La próxima vez que alguien haga algo que no te gusta, puedes atacar. Pero también puedes guardar el fuego y hacer lo inesperado. Puedes matarlos con amabilidad”, dice Frank… Kevin Spacey en el video.