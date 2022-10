L-Gante estrenó junto a Wanda el video "El Último Romántico"

En esta oportunidad, y luego de compartir varias campañas comerciales, se estrenó el nuevo tema del cantante, denominado "El Último Romántico", con Wanda como protagonista.

Ya el trailer difundido días atrás encendió la pasión entre ambos, mostrándose desnudos en una cama y el video completo siguió avivando el fuego con insinuaciones constantes y acercamientos entre ambos.

En el tema, L-Gante hace referente a la relación que tiene con Wanda y en todo momento se los pudo ver muy cerca, aunque quedó pendiente el beso apasionado entre ambos que esperaban los fanáticos.

"No importa la hora porque me prefieres", “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las frases que integran el nuevo lanzamiento del cantante de General Rodríguez.

La presentación se hizo con los protagonistas y allegados en el boliche Pinar de Rocha, de Ramos Mejía, y juntos compartieron en vivo por redes sociales los comentarios de sus seguidores.