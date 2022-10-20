Martín Fierro de Cable: todos los ganadores de la velada

La entrega de los premios Martín Fierro de Cable a la temporada 2021 se llevó a cabo en el complejo de Parque Norte.
La entrega de los premios Martín Fierro de Cable a la temporada 2021 se lleva a cabo en el complejo de Parque Norte. Enterate quiénes fueron los ganadores del tradicional galardón que entrega la Asociación de Periodista de Radio y Televisión de la Argentina (Aptra).
DICHO ESTO (LUIS NOVARESIO - A24)
MÁS DATA (GUADALUPE VAZQUEZ/ FRANCISCO OLIVERA – LN+)
PARANORMAL (MARCO BUSTAMANTE – CRONICA HD)
SOBREDOSIS DE TV (ELIZABETH VERNACI Y JUAN DI NATALE – C5N)
MAÑANÍSIMA (CARMEN BARBIERI - CIUDAD MAGAZINE)
NUESTRA TARDE (DOMINIQUE METZGER - TN)
VIVO EL SÁBADO (EDUARDO BATTAGLIA - A24)
EL RUN RUN DEL ESPECTÁCULO (LIO PECORARO Y FERNANDO PIAGGIO – CRÓNICA HD)
CAFÉ FINANCIERO (ALEJANDRO LISKA – METRO)
ECONOMÍA & REAL STATE (DANIEL ZAMPONE – METRO)
¿QUÉ HACEMOS CON LOS PESOS? (M. OTALORA - A24)
CONECTA2 (MARIA O’DONNELL/ERNESTO TENEMBAUM CNNE)
EL CORRESPONSAL (NELSON CASTRO – TN)
MAS REALIDAD (JONATHAN VIALE – LN+)
MINUTOUNO (GUSTAVO SYLVESTRE – C5N)
GPS (ROLANDO GRAÑA - A24)
CIUDAD DE CUPULAS (ANIBAL PACHANO – CANAL A)
HISTORIAS RICAS (DANIEL BALMACEDA Y DIEGO VALENZUELA – TN)
LA TIERRA HABLA (BOY OLMI – ENCUENTRO)
MUNDOS PARALELOS (JULIETA DIAZ - ENCUENTRO)
TEATRO ABIERTO (ENCUENTRO)
TODO SE TRANSFORMA (DIEGO RAMOS – DISCOVERY HOME & HEALTH)
BUENOS DIAS AMÉRICA (ANTONIO LAJE Y MARIA BELEN LUDUEÑA - A24)
CHICHE 2021 (SAMUEL “CHICHE” GELBLUNG Y SOFIA MONACHELI – CRONICA HD)
TEMPRANEROS (SERGIO LAPEGUE Y ROXY VAZQUEZ - TN)
TN CENTRAL (FRANCO MERCURIALI, CAROLINA AMOROSO Y MARU DUFFARD – TN)
SPORTIA (GASTON RECONDO, GUIDO BERCOVICH, GERMÁN GIANI, JUAN MARTÍN RINALDI, CRISTIAN GARÓFALO, JESSICA DORADO, MARÍA JOSÉ “MAJO” LEZCANO Y PABLO LAMÉDICA - TYC SPORTS) 12
SPORTSCENTER (GERMAN PAOLOSKI, ALINA MOINE, CECILIA “CHECHU” BONELLI, PABLO STECCO, JORGE BARRIL, PABLO FERREIRA, MERCEDES MARGALOT, AGOSTINA LAROCCA, AGOSTINA SCALISE, MORENA BELTRAN, MARCELO LÓPEZ, AYRTON RUIZ, MARTIN ALTBERG, FRANCISCO CANEPA, MAXIMO PALMA, JUAN MARCONI Y JUAN IGNACIO “JUANI” GUILLEM – ESPN) 23
SPORTSCENTER NIGHT (ALINA MOINE, DIEGO MONROIG, JAVIER GIL NAVARRO, NICOLAS BRUSCO, JUAN CARLOS PELLEGRINI Y GONZALO CARDOZO - ESPN)
#BONADEO (GONZALO BONADEO Y GUIDO BERCOVICH – TYC SPORTS)
EQUIPO F (SEBASTIAN “EL POLLO” VIGNOLO - ESPN)
ESPN F10 (GUSTAVO LOPEZ - ESPN)
FÚTBOL SIN MANCHAS (GABRIEL ANELLO – CANAL 26)
ESPN F90 (SEBASTIAN VIGNOLO - ESPN)
ESTUDIO FÚTBOL (GASTÓN RECONDO, MARCELO PALACIOS, HUGO BALASSONE, AGUSTIN FANTASIA Y LEO FARINELLA - TYC SPORTS)
LÍBERO (ARIEL RODRÍGUEZ Y ARIEL SENOSIAIN - TYC SPORTS)
ESPN X (ESPN)
INSTINTO NATURAL (DEPORTV)
WINTER NEWS (DEBORA BUSTOS - ESPN/FOX SPORTS)
100 AÑOS DE PIAZZOLLA (ENCUENTRO)
CÓDIGO GUITARRA (ERNESTO SNAJER – CANAL A)
FOLKLORE EN CASA (VICTORIA CASAURANG – CANAL DE LA CIUDAD)
BANDA SOPORTE (GERMAN “EL TANO” NIETO Y DIEGO “RULO” GOMEZ – QUIERO MUSICA EN MI IDIOMA)
LA VIOLA (TN)
METE PÚA! (DIEGO MIZRAHI – CANAL (A)
EL CLUB DEL CHIRIBITIL (PAKAPAKA)
INTELIGENCIA ANIMAL (PAKA PAKA)
LAS AVENTURAS DE MEDIALUNA (PAKA PAKA)
A24
C5N
TN
2001: EL AÑO DEL CORRALITO (HISTORY)
EVA, EL CAMINO DEL PUEBLO (ENCUENTRO)
LA VERDAD SOBRE LA MUERTE DE MARADONA (TN)
A CIENCIA CIERTA (STAMBOULIAN – METRO)
DR. BEAUTY TV (CIUDAD MAGAZINE)
MALBRAN, HEROES SILENCIOSOS (ENCUENTRO)
TESIS EN SALUD (VERONICA VARANO – A24)
ESPN YOGA (ESPN)
FELIZ VIDA (HERNAN LIRIO – CRONICA TV)
SERES LIBRES (GASTON PAULS - CRONICA HD)
PANTAGRUELICO TAKE AWAY (DIEGO PEREZ – CANAL DE LA CIUDAD)
PARRILLA PARA TODOS LOS DIAS (FELICITAS PIZARRO Y CHRISTIAN PETERSEN – EL GOURMET)
PARRILLEROS SPACE (CHRISTOPHE KRYWONIS – SPACE)
A CORRAL (SILVIO BAIOCCO - CANAL RURAL)
BICHOS DE CAMPO (MATIAS LONGONY – METRO)
MAS CAMPO (ELEONORA COLE – LN+)
EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (CRISTINA CASTRO Y MEME CASTRO – CANAL 26)
MODO AVIÓN (DANIEL MONTERO – METRO)
MUNDO VISUAL (MIRTHA GÓMEZ VILLALBA – A24)
RUMBO NORTE (KARINA MAZZOCCO – A24)
ADN MODA (FABIANA ARAUJO – METRO)
LA JAULA DE LA MODA (HORACIO CABAK – CIUDAD MAGAZINE)
MIX DE MODAS (A 24)
CON VOS 24 HORAS (TETE COUSTAROT – A24)
EL DEFENSOR (ADRIAN FRASCINO Y FACUNDO FRASCINO – CRONICA HD)
FENOMENOS (TN)
LO JUSTO Y NECESARIO (CLARA SALGUERO – A24)
ACTITUD FREESTYLE – QUINTA TEMPORADA (MTV)
EL PASE / REDESPIERTOS (GUIDO MARTINEZ Y FERNANDO MOLINERO - TN)
YO CANTO COMO (CRISTIAN VANADIA – QUIERO MUSICA EN MI IDIOMA)
A DOS VOCES (MARCELO BONELLI Y EDGARDO ALFANO – TN)
MINUTOUNO (GUSTAVO SYLVESTRE – C5N)
TN
LN+
GRANADOS, MIGUE (ESPN PLAYROOM – ESPN)
MUZZIO, PATO (ESPN F360 – ESPN)
TARICO, ARIEL (TN)
AMOROSO, CAROLINA (TN CENTRAL – TN)
BRIZUELA, MONSERRAT (LA TARDE DE CRÓNICA – CRÓNICA)
BALLESTER, DANIELA (NOS VEMOS Y DEBATE ABIERTO - C5N)
BATTAGLIA, EDUARDO (VIVO ELSÁBADO – A24)
GIRON, NACHO (CNN REDACCION BUENOS AIRES – CNNE)
MORANZONI, DIEGO (CRÓNICA 2021, CRÓNICA NOTICIAS, DOMINGO A LA TARDE – CRÓNICA HD)
BONADEO, GONZALO (JUEGOS OLIMPICOS Y #BONADEO - TYC SPORTS)
CLOSS, MARIANO (EQUIPO F Y ESPN F12 – ESPN)
RODRÍGUEZ, ARIEL (PASO A PASO, PRESION ALTA, COPA AMERICA Y LÍBERO – TYC SPORTS)
VIGNOLO, SEBASTIAN (ESPN F90 – ESPN)
VARSKY, JUAN PABLO (TN SPORT)
BESARES, TAMARA (TIEMPO REAL – CRÓNICA HD)
LUDUEÑA BELEN (BUENOS DIAS AMERICA - A24)
SALGUERO, CLARA (EQUIPO DE NOTICIAS Y VIVO EL SABADO - A24)
SAMPEDRO, VALERIA (TN)
ALFANO, EDGARDO (A DOS VOCES - TN)
CASTRO, NELSON (TN)
GELBLUNG, SAMUEL “CHICHE” (LAS NUEVAS TRAGEDIAS DE LOS FAMOSOS – CRONICA HD)
CARTA (UNICENTER – DON)
ESPÍRITU NAVIDEÑO (MERCADO PAGO – GUT)
LA CARA DEL MUNDIAL (PHILCO – GUT)
comentar