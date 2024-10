L-Gante festejó que no irá preso lanzando billetes a sus vecinos

Luego de conocer el fallo, a modo de festejo, L-Gante salió por el techo de su auto y arrojó billetes de $1.000 al aire, mientras sostenía una bengala y sus fanáticos corrían en búsqueda del dinero. “Me tuve que enfocar mucho en Elián Valenzuela y dejar de lado a L-Gante transmitiendo tranquilidad para mis seres queridos que me acompañan”, señaló tras conocerse el veredicto en la última jornada del juicio oral que se le seguía en los tribunales de Mercedes.

En tanto, añadió: “Esto todavía no terminó y quiero probar mi inocencia. Me he sentido traicionado y extorsionado. Soy un adulto, padre y tengo que ser un ejemplo”.

“Aprendí que se puede confiar en la Justicia”, aseveró, a la vez que dijo: “No tenía miedo de volver a la cárcel y me voy a poner a estudiar para terminar el secundario y estudiar derecho”.

La denuncia, que se inició por intermedio de unos vecinos de General Rodríguez, provocó que Valenzuela estuviera casi 100 días detenido.

La querella, en la que formaron parte los letrados de Darío Gastón Torres y Rosa Passi y de otros demandantes, habían pedido ocho y tres años de prisión para el referente de la Cumbia 420.

En esta línea, el joven de 24 años resaltó que siempre estuvo "tranquilo" y no sintió "miedo de ir a prisión".

En tanto, el juez Ignacio Raca dispuso que L-Gante cumpla con una serie de obligaciones, como por ejemplo, fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados; abstenerse de tener cualquier tipo de contacto con Darío Gastón Torres, Braian Aruchari y Daniela Vicente (denunciantes), del mismo modo con sus familiares; informar al tribunal de manera previa cualquier salida de la Argentina y realizar alguna donación monetaria a organizaciones benéficas que tenga sede en el partido bonaerense de General Rodríguez.

Al momento de realizar la lectura del veredicto, el magistrado citó una frase del tío de "El Hombre Araña" y llamó la atención de los presentes: “Se habló mucho de poder en este juicio. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Antes de la sentencia, L-Gante se había declarado inocente y lanzó un fuerte cuestionamiento contra quienes lo denunciaron. “Hoy estoy en esta sala porque no quise poner dinero”, expresó, dejando en claro que la situación, según él, fue producto de una disputa motivada por intereses económicos. Sin embargo, reconoció al fiscal del caso como “una persona honorable” en contraste con los demás representantes de la querella, a quienes comparó con “un niño mentiroso”.

El juicio, que incluyó cuatro audiencias con numerosos testigos, abordó tres hechos claves: un altercado en 2021 durante una peregrinación en Luján, una supuesta amenaza con arma de fuego en el barrio de General Rodríguez y el caso de privación de libertad de dos personas en mayo de 2023.

Aunque la querella aseguró que L-Gante actuó armado y retuvo a dos personas contra su voluntad, algunos testigos, incluyendo la propia madre del cantante, negaron rotundamente la versión. Otros, en cambio, complicaron su situación al relatar episodios de amenazas y tensiones.

L-Gante, libre pero con una condena en suspenso, deberá cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal. La decisión judicial deja al artista en libertad, pero bajo ciertas restricciones, lo que implica que cualquier incumplimiento podría derivar en una nueva instancia judicial.