L-Gante habló de su cambio de look para enfrentar el juicio en su contra

El cantante podría recibir una pena de 12 años, pero la defensa pedirá su absolución.

Durante el juicio, el cantante de RKT se presentó en los tribunales de Mercedes con un look totalmente diferente al que está acostumbrado y aprovechó el fin de semana largo para explicar en sus redes sociales, mediante pregunta de sus seguidores, qué lo llevó a modificar su apariencia.

“¿Te gusta verte así? El verdadero elegante de traje, digo”, escribió un follower, haciendo un juego de palabras con el sobrenombre del cantante.

El músico fue tajante al reflexionar sobre eso. “Antes tenía un punto de vista diferente hacia la gente que lucía un traje formal, como una decepción o desilusión, porque he visto gente que lo usaba y no me parecían gente decente o profesional”, explicó.

l-gante-hablo-en-sus-redes-sobre-el-cambio-de-look-que-mostro-durante-el-juicio-en-su-contra-foto-instagramlgantekeloke-DAPIYR6FFFHLNG6ZF25YRYAF34.avif

Luego, L-Gante sostuvo que en el presente comprendió otros conceptos. “Hoy en día entendí que la formalidad y elegancia se lo da uno mismo; y es con actitud, respeto y educación”, remarcó.

Los detalles de la causa contra L-Gante

El juez a cargo del juicio es Ignacio Racca, y el fiscal que lo acusa de dos expedientes, Adrián Landini. El mismo comenzó la semana pasada en una sala de calle 20 y 21 y continuará este lunes. El principal delito es de “amenazas, privación ilegítima de la libertad”.

Empleados municipales lo denunciaron tras haberlos subido a su auto a la fuerza y amenazarlos a punta de pistola, después de que varios de sus amigos fueran demorados por haber participado de una discusión con otro grupo a la salida de un boliche de la zona oeste del Conurbano.

A pesar de atravesar un difícil momento a nivel judicial, L-Gante se mostró con un sofisticado y formal traje dejando boquiabiertos a sus fanáticos, quienes estaban acostumbrados a otro tipo de vestimenta del cantante. Por esta razón, el referente del RKT reflexionó sobre su cambio de look con sus seguidores en Instagram.

Al declarar en la primera audiencia, L-Gante compareció ante el juez Racca y señaló sobre el hecho que se le imputa: “Yo nunca privé de la libertad a nadie, no estoy de acuerdo con eso".

El magistrado fundamentó que no hay riesgo de fuga y rechazó el pedido de detención presentado por la querella.