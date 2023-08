La actitud de Aníbal Lotocki cuando le preguntaron por Mariano Caprarola

Ahora, Alejandro Guatti, cronista de Intrusos, en la pantalla de América TV, fue hasta la casa del médico para preguntarle sobre la inesperada muerte de Caprarola, quien además de haber sido su paciente, era su amigo.

A pesar de la insistencia del periodista, Lotocki no bajó la ventanilla de su auto y se retiró del lugar sin realizar declaraciones.

“Estaba distinto, nervioso. Salió de la casa y se metió en su automóvil. Cuando nos vio dijo que no con la mano y se fue rápidamente. Pero notamos los nervios en su rostro”, detalló Guatti.

Luego de ver el video, Florencia de la V, la conductora del programa, fue lapidaria con actitud del médico y dio su postura sobre el accionar de la Justicia.

“Me sorprende que (Lotocki) está libre, que puede transitar libremente cuando Silvina Luna está postrada en una cama, Gabriela Trenchi está postrada en una cama”, dijo.

Luego, la periodista Marcela Tauro señaló: “Me dijeron que no está atendiendo, pero deriva (a sus pacientes) a otros cirujanos. Todavía tiene turnos, pero no atiende. Está deprimido y tiene miedo de ir preso”.

Por su parte, fernando Burlando, abogado de algunas de las expacientes de Lotocki, aseguró que denunciará a Lotocki en la Justicia por la muerte de Mariano: “En realidad, esto ha tomado conocimiento público y tendría que tomarlo un fiscal directamente e iniciar una investigación, porque son delitos de acción pública. Pero lo voy a hacer personalmente”.

Caprarola se había internado el lunes de la semana pasada para extirpar unos cálculos renales pero sufrió una descompensación.

En julio de este año, tras las complicaciones de salud que sufrió Silvina Luna, Caprarola habló de su mala experiencia y las consecuencias que venía padeciendo a lo largo de los años fruto de la cirugía que le había realizado Lotocki en el programa "Socios del espectáculo".

mariano caprarola.jpg Mariano Caprarola fue paciente de Aníbal Lotocki.

Qué dijo la abogada de Aníbal Lotocki

A pesar de que Aníbal Lotocki tiene una condena a cuatro años de prisión, como la sentencia no está firme, el cirujano no está tras las rejas. Se encuentra recluido en su casa de Zona Norte, casi sin salir de su domicilio, especialmente después de la muerte de Mariano Caprarola, que públicamente lo acusó de haber dañado su salud al inyectarle "muerte".

Intrusos lo fue a buscar, pero Lotocki no quiso hablar. Quien envió un audio fue la abogada del médico, Ileana Lombardo, que trató de despegar a su defendido de la responsabilidad por haber atendido a Caprarola.

"No hay un parte médico oficial, no conocemos los antecedentes médicos, esto no está judicializado", se atajó la abogada de Lotocki, aclarando que Caprarola nunca denunció a Lotocki ni civil ni penalmente.

"No puedo hablar ni opinar de lo que no sé, no sabemos qué pasó con Caprarola", afirmó Ileana Lombardo, al tiempo que en Intrusos destacaron que los familiares del productor de moda no tienen intenciones de denunciar a Lotocki, ahora que Mariano ya no está.

Anibal Lotocki tiene múltiples causas abiertas por mala praxis, entre ellos muchas figuras del espectáculo que se encargaron de denunciarlo públicamente.

Algunas de las celebridades que aseguraron tener lesiones graves como consecuencia de las intervenciones con Lotocki fueron Silvina Luna, Stefania Xípokitakis, Gabriela Trenchi, Mariano Caprarola, Fran Mariano y su ex pareja, Pamela Sosa.