La lamentable noticia la dio a conocer el periodista de espectáculos Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter quien amplió: "Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra victima más".

La referencia del conductor de LAM (América) es hacia el cirujano Aníbal Lotocki, ya que Caprarola también había sido paciente del médico apuntado, hoy imposibilitado de ejercer su profesión por decisión de la Justicia por denuncias realizadas por su exesposa Pamela Sosa, y otras víctimas como Silvina Luna.

“Me enfermó. Tengo una insuficiencia renal. El día que la Justicia lo ponga atrás de las rejas, voy a salir a decir que es un asesino”, había declarado Caprarola a comienzos del mes pasado en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece). "Si digo quién protege a Lotocki, termino en un zanjón", añadió en esa ocasión.

“Silvina Luna es una gran amiga. Cuando lo nombro, me provoca dolor en el alma… Yo no pagué y hasta fui garante de su clínica en Belgrano. Era un pendejo e hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias. No pensé que un amigo me iba a traicionar y me iba a inyectar muerte”, dijo el productor de moda.