La Bomba Tucumana rompió en llanto por la demanda de Morena Rial

En agosto de 2019, la cantante de cumbia visitó Intrusos y, enfrente del propio padre de la demandante, dijo: "Si hay alguien que sufrió bullying, fui yo. No saben el daño que puede hacer la gente que escribe cosas horrendas detrás de una computadora. Me decían 'empanada, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial'".

Por esa última frase, la hija de Jorge Rial llevará a la Justicia a Gladys apenas se den las condiciones debido a la pandemia de coronavirus.

"Se pide una multa y que realice un curso por el tema de la discriminación, pero más allá de eso nosotros queremos una reparación en efectivo y una vez que la Justicia comience a funcionar un poco mejor vamos a iniciar una querella civil y penal por daños y prejuicios”, contó el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, a Crónica TV, quien a su vez agregó: "No importa que haya dicho que fueron sus seguidores quienes lo dijeron porque ella comete el acto de discriminación. En su momento estaba que estallaba, después pasó y en marzo me dijo ‘iniciá las acciones legales’. Ellas nunca hablaron ni la Bomba le mandó un mensaje para disculparse”.

Ante las declaraciones del letrado, La Bomba hizo un descargo en el programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli.

"¿Cómo podría ir yo al programa del padre y hablar así? Entonces, ¿por qué no reaccionó su papá si fue algo malo lo que dije? Cómo se pueden imaginar que yo me voy a sentar en un programa a agredirla, yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía", comenzó diciendo.

Y, luego, sobre Morena, señaló: "Si necesita plata que no me pida porque no tengo, pero si necesita unas disculpas se las pido con mucho gusto mi amor. Ella era muy amiguita de mi hijo cuando eran chiquitos, es como una hija, es la hija de Jorge a quien conozco. Me sorprende ingratamente, muchísimo, yo no tengo plata, soy una laburante, si tengo que pagar voy a ir presa”.

Fue en ese momento cuando, presa de la angustia, la artista tropical no pudo contener las lágrimas. "Soy tan sensible, me pongo tan mal. Como soy como persona, lo que hay en mi corazón, en mi alma, mi esencia. Lo único que hay en mi corazón es amor. Me rompí el alma laburando y todo lo que puedo ayudar, ayudo, y pienso en el que no tiene, siempre. Esto de More me duele muchísimo porque no es mi esencia, no es mi alma, es injusto. Me gustaría que la gente conociera mi alma. Yo hice mi vida, pero me duele en el alma todo esto y lloro porque me imagino cómo lo debe vivir una nena. Duele mucho que te discriminen y siempre hay alguien que te escribe cosas feas. Uno nunca se olvida del daño que hace la discriminación, me pone mal porque todavía existe y atrasa, estamos en otra época, con otros tiempos y otras cosas por las que luchar", expresó mientras lloraba.

