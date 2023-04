La bronca Benjamín Vicuña tras los rumores de acercamiento a la China Suárez

La instagramer Juariu fue quien comenzó con el rumor de que la China y Vicuña estarían juntos nuevamente.

La influencer tucumana, que se encarga de analizar las redes sociales de los famosos hizo su trabajo, llegó a la conclusión de que estos habían pasado el fin de semana juntos.

El descargo del chileno

Estas teorías hicieron que Benjamín Vicuña monte en cólera y no se quedó callado, mientras que realizó un descargo en sus historias de Instagram.

“Paso por acá sólo para aclarar algo. Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación”, comenzó el actor chileno.

“Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso, ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país. Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe”, disparó furioso Vicuña.

El actor no solo se refirió a los rumores de regreso con su ex, sino que también a las versiones sobre que estaría saliendo con una actriz uruguaya con la que está trabajando.

“No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito”, finalizó Benjamín.