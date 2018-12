La China Suárez: amor en el aire y verdad con pies en tierra

“Fue violencia de una mujer contra otra mujer. Una pena que se haya instalado una mentira”, disparó Suárez sobre el escándalo del motorhome en diciembre de 2015 recordado por todos.

Mientras tanto, la familia de Benjamín y la China viajó a Chile para poder recibir el Año Nuevo en la tierra del actor y a través de Instagram les mostraron a sus seguidores cómo se divierten junto a la pequeña Magnolia ¡volando!

Volviendo el tiempo atrás hay que recordar lo que dijo Pampita en aquel momento cuando estalló el llamado affaire del motorhome: “Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver una mujer. Vi algo inesperado. Esa misma mañana fuimos a la terapia de pareja. Lunes y martes se quedó en mi casa”, dijo Pampita, quien aseguró haber encontrado a Benjamín Vicuña en una situación íntima con la China Suárez.

“Lo diré por el resto de mis días. Pero bueno, el tiempo acomoda todas las cosas en su lugar, yo tengo la conciencia tranquila, yo estoy feliz, todo el mundo sabe que Benjamín estaba separado y es una pena que se haya mentido tanto, y que una persona tan expuesta haya afirmado eso. Los que estamos adentro de verdad sabemos que no fue así”, completó la China.

Sobre la foto familiar con la China y Magnolia en el avión, Benjamín Vicuña escribió: “Love is in the air”, o “el amor está en el aire”, en la red social junto a una selfie en la que aparecen arriba de una aeronave junto a la China y su hija, mientras sobrevolaban la región de Puchuncaví, ubicada en Valparaíso. Pero no es todo.

La actriz, por su parte, se tomó con mucho humor el hambre que le entró a su beba en pleno paseo aéreo y la retrató amamatándola. “Flying teta”, escribió, divertida con la dulce postal, que recibió una ¡lluvia de corazones!