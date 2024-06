La China Suárez compartió fotos de su colaboración con L-Gante

Tanto la China como L-Gante subieron a Instagram una postal donde se la ve a ella en una moto, con el joven al lado y otro dos artistas, con la que confirmaron que lanzaran un nuevo tema juntos: “Llora como un arrepentido”, escribió Eugenia con un emoji de un diablito rojo.

La publicación dio que hablar entre los seguidores, y varios de ellos hicieron referencia a la similitudes de Suárez con Wanda Nara, quien también había sido parte de otros hits con L-Gante y figura del videoclip que se convirtió en furor entre los fans.

foto-instagram-sangrejaponesa-y-lgantekeloke-5NPBYYZXXRCE5BRK53QPG6H5SI.jpg

La China Suárez confesó que se operó: "Eran como bolsitas"

La China Suárez utilizo las redes sociales para responderle algunas dudas a sus fans y reveló por qué se hizo una cirugía plástica. Lo hizo a través del sticker de preguntas en Instagram, donde tiene 6,5 millones de seguidores, y contesto de todo. Uno de sus fans no dudo en preguntarle a la actriz si se había realizado alguna cirugía plástica y la China contestó, sin filtros, que sí y dio sus razones.

“Ahora que se durmieron mis hijos, lo cuento. (…) Yo siempre tuve, pero me las operé porque después de dar teta, un día me miré al espejo de costado y literal, parecían como los huevos de un viejo”, dijo entre bromas.

“Nunca vi los huevos de un viejo en persona, lo digo antes de que me empiecen a inventar cosas, pero eran como eso: dos bolsitas así, vacías. Horrible. Y dije ‘no, no, no, me las voy a operar’. Y me las operé. Eso fue todo”, agregó la actriz.