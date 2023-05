La China Suárez cruzó a Coppola por su supuesto nuevo romance

El exmanager de Diego Maradona deslizó en un comentario que la China, luego de su noviazgo con Rusherking, tendría una nueva relación, de "amigovio", con un hombre mucho más mayor que ella.

Esa revelación fue puesta en la mesa de programas de espectáculos y rápidamente, la actriz no tardó en responderle.

Suárez publicó en sus redes sociales que decidió contactar a Coppola para conocer quién era su supuesto "amigovio" y se llevó una sorpresa.

"Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner", escribió la cantante.

China Suárez.webp

“Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer nada quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su trabajo para joderle la vida a otros", agregó.

Pero, había algo más, y la China extendió su publicación a una tercera historia de Instagram: "¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire".

China Suárez descargo.webp

Suárez fue quien a principios de abril confirmó su separación con el cantante Rusherking.

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió en su momento la China en sus redes sociales.

Por su parte, el cantante dijo: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".