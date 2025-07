La China Suárez lanzó un enigmático mensaje a través de una remera: ¿Para quién era?

Desde su cuenta personal de Instagram, la China Suárez compartió una foto luciendo una vestimenta con una sugerente frase que dio mucho que hablar de inmediato.

La prenda, una remera blanca básica que dejó su panza al aire, está estampada con la frase en inglés y en mayúsculas “DONT BE JEALOUS”, que significa no seas celoso o celosa en nuestra lengua.

Como era de imaginar, la frase en cuestión generó debate en las redes sociales y sus fieles seguidores se dividieron entre aseguran que la frase fue para Wanda y los que afirman que era una dedicatoria para Mauro Icardi.

image.png La China Suárez y una particular remera.

El picante mensaje de Wanda Nara: “Yo no robo maridos”

Antes de subirse al avión para viajar a España, Wanda Nara habló con la prensa y expresó que le encantó haber viajado al Sur de la Argentina: “Qué mal invertí el dinero, tendría que haber invertido en el Sur”.

Al ser consultada por Puro Show sobre la polémica por las iniciales de los hijos de la China Suárez en los botines de Mauro Icardi, Wanda respondió: “No tengo idea, habría que preguntarle a él. Será su manera de dar amor. Yo no me pongo el nombre de mis hijos en los zapatos, yo hago otras cosas por ellos”.

Luego le preguntaron si le molesta que la China Suárez le copie los looks y Wanda respondió con ironía: “Soy influencer, está bueno que se inspiren en mí, habla bien de mi trabajo. Yo soy un poco más rellenita, no creo que me use la ropa, pero bueno, los bolsos son vintage y son muy deseados. Hay un expediente y están todos ahí. Tengo una colección muy grande de bolsos, algunos me quedaron en esa casa, pro suerte la mayoría están en otra, pero tienen número de serie y están anotados en la tienda donde los compré”.

Wanda sorprendió al decir que espera que sus hijas puedan viajar a Turquía a ver al padre, aunque no quiso dar demasiada información porque la Justicia no le permite hablar del tema: “Yo tengo todo planificado con mucho tiempo, si se puede lograr con tiempo. Vuelvo y tengo unos días más con los chicos y después empiezo a trabajar sin parar”.

Embed Wanda Nara volvió de sus vacaciones en la Patagonia y habló de todos los temas en #PuroShow: "tengo que invertir en el sur argentino".#lovieneltrece pic.twitter.com/VMnySfsLNx — eltrece (@eltreceoficial) July 21, 2025

“Ojalá la Justicia se comporte con él (por Icardi) como lo hace con cualquier hijo de vecino que si vos no pagás la cuota alimentaria, no podés salir del país. No lo hacen porque es una persona famosa, diez meses es mucho tiempo”, expresó Wanda.

La mediática desmintió haber mantenido un romance con el jugador Ayrton Costa: “Nos vimos en un evento, me lo crucé, pero no pasó nada. Ese rubro en mi vida, prefiero que no. Si tengo la posibilidad de elegir, voy a elegir otra cosa y no un futbolista”.

“Subí la foto del instructor de esquí para agradecerle”, aclaró Wanda, que no estaba enterada del enojo de la novia del instructor, que la acusó de querer robarle la pareja: “No hago esas cosas. Yo no robo maridos”.

Antes de subirse al avión para viajar a España, la mayor de las hermanas Nara expresó: “L-Gante fue el primero que me saludó por el día del amigo y ahora estoy yendo a verlo”.