La China Suárez le confirmó a Wanda que estuvo con Mauro Icardi: "No se le paró"

Durante la comunicación telefónica, la actriz admitió que estuvo con el delantero del PSG, pero que no pudieron consumar el acto sexual por un problema eréctil.

La periodista de Intrusos Paula Varela reveló este nuevo episodio del escandalo del momento. "Se separa Wanda, vuelve Wanda, se separa Wanda. ¿Qué pasó ahí? La verdad es que Wanda buscó nuevamente en el celular de Icardi y fue al basurero y encontró más conversaciones donde se ve que tuvieron en encuentro presencial", informó.

Exitoina La cruda charla que habrían tenido la China Suárez .mp4 La China Suárez le confirmó a Wanda que estuvo con Mauro Icardi

"Después de tener una fuerte discusión con Mauro -que significo la segunda separación-, Wanda decide llamar a la China. Wanda Nara llamó a la China Suárez. Y la China atendió ese teléfono", narró la panelista.

"Wanda le dice 'Escuchame, ya vi el teléfono de mi marido, sé todo, sé que se vieron, hablé con él pero quiero que me digas vos. ¿Se encontraron?'. La China, a quien no le importa nada le dijo: 'Sí, la verdad que sí, es cierto, estuve con tu marido, nos encontramos personalmente. Pero quédate tranquila que no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró", afirmó la periodista de espectáculos.

"Tengo dos fuentes, del lado de la China también me llegó. Capaz estaba muy nervioso. Hay hombres que se inhiben ante mujeres así", concluyó Varela.