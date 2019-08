El arranque del vídeo que subió La China fue así: "Muchos me preguntan cómo estoy. No voy a contestar porque era una versión aislada de una periodista, bastante ensañada con el género femenino y en particular conmigo hace mucho tiempo. Como se fue agrandando, no tenía ganas de callarme. Así que acá estoy. Cuando era más chica, era más de esconderme porque no sabía cómo manejarme. Ahora crecí, me siento más yo que nunca y es mi personalidad".

La China personalizó su furia y sólo mencionó el nombre de pila, Marcela: "Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones, la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No te lo tengo que explicar a vos ni a nadie. No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro". Muy enérgica, insistió: "Soy una mujer muy segura de mí misma. Estoy en un muy buen momento, donde me siento bien y más grande. Entonces, quería aclarar eso para que se queden tranquilos, que está todo bien". Y el remate fue contra Tauro: "Marce, si te mando un mensajito o te llamo, no se dice ‘no tengo batería’ y después no atiende. En general me manejo así. He hablado con muchos periodistas y siempre me han atendido el teléfono y he aclarado lo que tenía que aclarar. Así que si te llamo o te escribo, atendeme y hablamos. Gracias a todos por preocuparse, los quiero".

Y también desmintió a Tauro por la información de que La China y Vicuña alquilan la casa de Fabián Gianola en un country: "Esta periodista dice que le alquilábamos la casa a un actor en un barrio, los vecinos escucharon gritos y le avisaron a ella. Primero, que tengo los vecinos más buena onda del mundo. Segundo, hace dos años que no vivimos más en esa casa. Para que actualices la información. Si escucharon una discusión, eran los nuevos inquilinos".

Tauro no se quedó callada y retrucó a Suárez: "primero quiero decir que a mí no me llamó. Mirá que tenemos un amigo en común (por Marcelo Polino). Yo no soy para nada machista y yo me fijaría más en tu entorno. Además, en el vídeo que subiste a las redes te noté nerviosa. Si mentiste tres años atrás, cuando decías que no estabas con Vicuña en el motor-home del rodaje de la película El Hilo Rojo, porqué ahora te tengo que creer".

Después fue el turno de Pampita, quien en su programa en Net TV afirmó: "Es totalmente falso. Ese mensaje nunca existió. No es real, ese mensaje no existe ni va a existir". A su vez encaró contra el periodismo de la prensa rosa sin dar nombres: "¿Cómo están hoy los medios? Nadie chequea nada. Se dicen muchas cosas que lastiman. A mí me molesta porque me ponen en esta situación muy incómoda. Yo pregunto ¿qué mente puede inventar una cosa así? Así se hace mucho daño".

En cuanto a la relación que mantiene con el padre de sus tres hijos (Bautista, Benjamín y Benicio) el contacto es constante "por los chicos. Ellos tienen 4, 7 y 11 años y para nosotros los chicos son nuestra prioridad", dijo.

ADEMÁS:

"El Pepo" fue procesado con prisión preventiva

Natacha Jaitt: cómo sigue la causa a seis meses de su muerte

Cacho Castaña se encuentra en terapia intensiva por un virus respiratorio