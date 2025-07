La conexión especial que hay entre Paula Chaves y Jazmín De Grazia, la fallecida modelo

"Jazmín es una amiga que falleció en el 2011. Filipa nace el mismo día que ella. Vieron que dicen que las fechas se conectadas... Mi hija nace el mismo día que yo lloraba todos los años porque la extrañaba", contó Paula, al aire de Tapados de laburo, por la plataforma de streaming Olga.

"No fue la vida que me dió una razón para no alegrarme y no llorar, fue ella... ¿Cómo se llamaba la enfermera que me atendió la noche pandémica después de que parí de Filipa? terminé de parir en pandemia (de Covid 19) un bebé de 4,600 kg y...", recordó Chaves, sobre una de las anécdotas más fuertes que le tocó vivir.

"El nacimiento fue sin anestesia, oxitocina a flor de piel, salí caminando. Entro al cuarto con la beba, Pedro (Alfonso, su marido) estaba en un sillón desmayado porque el queda estresado después de los partos... Yo estaba acostada, con la teta afuera, con la beba, no me importaba nada y le dije a la enfermera que le agradecía porque había sido súper amorosa. Se estaba yendo, le entra un rayo de luz a ella, le pregunto el nombre y me dice Jazmín. Una locura", rememoró Paula.

EL CONMOVEDOR MENSAJE QUE PAULA LE DEDICÓ A JAZMÍN.

“Te sueño y te veo bien, loca, divertida, siempre riendo a carcajadas”, escribe Paula con cariño. “Te extraño tanto, tantas cosas vivimos, tantos recuerdos. Hay veces que no puedo creer que no estés más físicamente. No me dejes, amiga, seguí visitándome en los sueños, me hacés bien. Te amo”, le dedicó Paula a Jazmín, a través de un tierno posteo publicado en redes sociales, para el último aniversario de la muerte de la mannequin.

Paula Cháves, nota Paula Cháves y Jazmín de Grazia fueron amigas inseparables desde que conocieron en el concurso de modelaje, Súper M.

Jazmín fue hallada muerta en su departamento el 5 de febrero de 2012. Tenía 27 años y falleció a causa de una asfixia por inmersión. Ella y Paula comenzaron su amistad en el 2000 cuando ambas participaban del reality show de modelos, Super M. Que hoy, casi una década y media después. sigue tan latente como siempre.