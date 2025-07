La venganza que Mauro Icardi le tiene preparada a Wanda Nara

"El video prohibido es del 2021. es real. Lo grabó Mauro Icardi y lo envió él. ¿A quién lo envía? Obviamente a una sola persona: a ella. Ella, por supuesto, va a recibir su correspondiente carta documento. Ese video masturbándose Mauro se lo manda en un momento en el que no estaban juntos en el mismo lugar, como hacen muchas parejas", contó Ángel De Brito.

"Un mandato después y en otra gestión, 4 años después, aparece ese video... Icardi nunca pensó que lo iban a traicionar de esta manera. Mauro instruye a sus abogadas de iniciar acciones legales contra Wanda. Hable con Nara y dice ´jajaja... ya no sabe más de qué acusarme. Que lo demuestre. Yo no mandé nada´", amplió el conductor, al aire del stream Bondi.

"Jajaja le contestó Wanda a Ángel pero de esto Nara no se va a reír tanto, de este plan macabro de Mauro Icardi. No precisamente le va a vender las carteras a Wanda, su ropa... Hay dos fundaciones, voy a pasar los nombres, que recibieron un mensaje de Mauro Icardi diciendo que quería donarles parte de la ropa de Wanda y de los hijos varones”, contó Pepe Ochoa, conductor interino de SQP, por América.

LA EXCUSA DE ICARDI PARA DESHACERSE DE LAS COSAS DE WANDA

“La excusa es acá ya no vive nadie, acá ya no van a volver y hay muchas cosas y no nos sobra el espacio. Entonces, todo lo que tengo para que sobre espacio lo voy a donar”, compartió Pepe, al aire. “Parte de las carteras que Wanda tiene allá (En Turquía, su último lugar de residencia con Icardi) también van a ser donadas por el señor Mauro Icardi”, agregó.

Wanda Nara, carteras Las carteras que Mauro podría donar de Wanda.

"Ahora, ¿la China está atrás de este plan?, según lo que tengo entendido, por lo que me cuenta mi fuente, la China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro", cerró Ochoa. Dicen, la venganza es "un plato que se sirve frío". ¿Cómo será el contrataque de Nara?