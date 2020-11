La contundente respuesta de Marvel que dejó en shock a los fans de Iron Man

“Tony Stark ha muerto y esa es nuestra historia. Resucitar yo no sé, no sé cómo lo haríamos. Me parece que la historia de Tony Stark la contamos”, explicó.

“De ahí a que él haya dejado su herencia, de quién es por ejemplo en Spider-Man, porque Peter Parker ha sido un hijo postizo, entonces ves mucho de lo que hubiera sido Tony Stark en Peter Parker. Y me parece que eso lo ves con constancia en cómo una persona influencia a la otra. Pero no, por el momento no tenemos ningún plan”, replican desde el portal especializado Mouse.

Robert Downey Jr Iron Man

La noticia generó un duro impacto entre los fans de la saga de Los Vengadores, quienes esperaban que el héroe corriera una suerte similar a la Loki, Nick Fury, Bucky Barnes y Vision, entre muchos otros, que han vuelto de la muerte.

¿Cumplirán con sus palabras los productores o cederán ante la presión de los seguidores de la saga?