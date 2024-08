La decisión de Cazzu luego de su separación de Christian Nodal

“Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”, explicó la cantante en el ciclo "¡FA", que organiza el músico y actor Mex Urtizberea.

La trapera afirmó que tampoco "le atormenta" lo que pase ni tiene una "relación tóxica" con las plataformas. Sin embargo, aclaró que se siente así porque decidió tomárselo con esa responsabilidad y trabajar para lograr esa tranquilidad.

"Ese fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo", aclaró. En la misma línea, explicó que se basó en primero entender que "hay un montón de gente que, no importa lo que hagas, no le gusta, no importa lo que hagas, te odia y mañana te ama".

"La vida te da herramientas para que las aprendas a usar, ahora mismo llevo como dos meses sin meterme a redes sociales y aquí estoy con ustedes", dijo también Cazzu en la charla, donde también participaron figuras como Miguel Mateos, Nacho Elizalde, Cumbio, Mauricio Kartún, Santiago Siri, Yami Safdie, Pedro Rosemblat y Marcela Kloosterboer.

Lejos de demonizar a las redes sociales, la trapera reconoció el poder de democratización que generan en algunos aspectos y las posibilidades que brindan, fundamentando que, por ejemplo, sin poder colgar su música en YouTube jamás podría haberse convertido en Cazzu.

Al margen de la entrevista, Cazzu cantó una versión de "Como la flor" junto a Mex y la banda anfitriona del ciclo.

Su mensaje tras la separación

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, rompió el silencio hace un par de meses tras confirmarse la noticia de que su ex pareja, Christian Nodal, ya se encuentra en una nueva relación junto a la cantante mexicana, Ángela Aguilar.

Ante los rumores de una supuesta infidelidad, debido a que tan solo hace dos semanas, Cazzu y Nodal comunicaron su decisión de terminar su relación amorosa, la cantante decidió aclarar la situación en sus redes sociales.

“Holis, es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trato de evitar este lado de la exposición tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa”, comenzó su comunicado.

“Pero me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras”, continuó.

Ante el reciente ‘hate’ que obtuvo Nodal de parte de los fanáticos de Cazzu, quienes se preocuparon por ella debido a las muestras de afecto públicas que tiene su ex pareja con la actual: “Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos, y ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, finalizó.