Tenso momento entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en LAM

Yanina Latorre sostuvo -en forma enfática- que tenía chats comprometedores de su compañera con Fede Bal, pero que no pensaba darlos a conocer para preservarla, entonces, Estefi Berardi se defendió como pudo y acusó a Yanina de mentirosa. Esto desató la ira de esposa del exfutbolista, dando inicio a un fuerte cruce entre las dos panelistas, por lo que debió intervenir Ángel de Brito.

"A mí me trataste de mentirosa muchas veces, siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve la razón en todo y ahora actúas como una cagona te auto incriminas, lo llamas llorando a Burlando, él llamó a todo el mundo y quedas mal", le criticó Yanina a su compañera.

Pero, Latorre siguió muy segura: "Yo que tengo los chats, nunca hubiera mostrado los chats. Los chats los tengo yo y no los voy a mostrar, no digas que son truchos" y remató "Si queres te cuento tu viernes, sábado y domingo, lo tengo con lujo de detalles, relatado por vos y Federico".

Más tensión en el corte

Tras el duro ida y vuelta al aire entre las angelitas, desde la cuenta El Ejército de LAM en Twitter, de se mostraron las imágenes del corte inmediatamente posterior al enfrentamiento entre las panelistas.

Las dos panelistas salieron -casi simultáneamente- del estudio y mientras que Yanina Latorre cruzó por delante de su compañera ignorando su presencia, Estefi Berardi siguió caminando hablando por celular e ironizaban en el twitter sobre toda esta situación con la frase: "Contamos con un excelente ambiente laboral".

Apareció otra engañada

Entre la información que brindó Yanina Latorre sobre los engaños de Fede Bal a Sofía Aldrey, la panelista aclaró que los engaños vienen desde hace mucho tiempo y mencionó a la bailarina Solange "Sol" Báez.

293791582_3473372206223595_2989555356804911681_n.jpg La bailarina Solange "Sol" Báez, otra víctima de los encantos de Fede Bal

La joven confirmó su relación con el hijo de Carmen Barbieri y dejó muy en claro que no guarda los mejores recuerdos de esa relación. “Lo que para muchos es sólo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia".

Y aclaró: "No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre".