La dura historia de Emmanuel de Gran Hermano: "Me echaron a los 12 años de mi casa por ser gay"

Emmanuel, quien trabaja en una peluquería, está casado con Nico, un militar de la Fuerza Aérea, destacando la diversidad y autenticidad que aporta al programa. La sexualidad, un componente clave en su vida, ha marcado hitos tanto a nivel personal como familiar.

“Me casé hace 11 años con Nico por Civil, no por iglesia porque no se puede. Ya me casé, ya está. Después, cuando salgamos todos vamos a hacer fiesta. No hice ningún festejo porque no tenía un peso. Hice una comida en Ramos Mejía, me junté con amigos”, comenzó a contar Emma mientras sus compañeros lo escuchaban.

Siguiendo con el relato, el peluquero profundizó: “Me echaron a los 12 años de mi casa por ser gay. Tengo cuatro hermanas lesbianas también. Somos toda una familia LGTB. Viví en la calle, trabajé mucho hasta que conocí a Nico a los 19”.

Por último, agregó: “Viví acá dos años con él. Después nos fuimos al sur porque no nos alcanzaba la guita y como él es militar de la Fuerza Aérea, le ofrecieron irse y fuimos. Estudió en la escuela militar de Córdoba. Estuvimos en Comodoro, puse mi peluquería. Salimos adelante”.

Con una personalidad vibrante y una historia que promete emocionar, Emmanuel se posiciona como un concursante a seguir de cerca en esta edición de Gran Hermano.