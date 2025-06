¿A qué se dedica Juan Reverdito tras ser echado de Gran Hermano?

El exparticipante del reality hace trabajo social, tras quedarse afuera de La noche de los ex.

Exclusivo. Juan Reverdito, después de quedar afuera de La noche de los ex, en Telefe, cuenta cómo es su nuevo día a día, ayudando y trabajando para personas en situación de calle y con difíciles necesidades. "Desde que pasó lo que pasó en Telefe me escribió mucha gente, gracias a Dios... Se comunicó Sergio Constantino para que vaya a hablar con él. Y cuando me hizo la propuesta laboral, le dije que si automáticamente. Estoy laburando con personas en situación de calle. La verdad es que es un trabajo bastante difícil", se sinceró, Juan.