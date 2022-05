“La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo”, explicó Camila Homs.

Ante la pregunta “obligada” sobre la relación entre Rodrigo con Tini, la modelo se excusó: "No me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada para decir de ella. No la conozco”.

Sí se ocupó de aclarar cómo es la actual relación que mantiene con su ex: "No somos mejores amigos pero es cordial por el bienestar de nuestros hijos y la comunicación de ellos con él”. Y agregó que "ellos no pierden el contacto con su padre que eso es lo importante".

Rodrigo De Paul y Camila Homs tienen dos hijos, Francesca, que nació en enero de 2019 y Bautista, en julio de 2021. Este último nacimiento los encontró plena crisis de pareja. Pocos días después firmaron un acuerdo de separación, para dejar aclarada la situación de los bienes gananciales de la pareja.