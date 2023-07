La fuerte advertencia de María Valenzuela a Juan Darthés

Frente a esto, la actriz mantuvo firme su postura y aseguró que lo considera “culpable”.

“Creo que está todo en una licuadora, una ensalada de frutas terrible. Él es culpable, por más que lo hayan absuelto. El juez dijo las cosas que pasaron”, opinó María Valenzuela en una entrevista con "Socios del Espectáculo".

Luego de estas declaraciones recordó su paso por "Dulce Amor" y la denuncia por acoso que realizó Calu Rivero contra Darthés en ese entonces. La reconocida actriz aseguró que apoyó a su compañera en ese difícil momento y fue cuestionada por ello.

“Salí a apoyarla porque sabía toda la verdad. A mí me llamaron, me intimaron, me dijeron '¿cómo la defendiste a ella y no a Darthés?'. Yo defendía la verdad, creía y creo en ella”, recordó la actriz.

Además, confesó cómo se enteró de la situación: “Calu vino a mi camarín, me contó lo que pasó. Después de saber lo que estaba pasando, ya las escenas las veía con otra mirada. Me di cuenta que sí, que tenía la verdad”.

Finalmente, opinó sobre el actor y le aconsejó no regresar al país. “Yo le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”, sostuvo.

Thelma Fardín: “Buscamos cambiar un sistema que no da respuestas”

La actriz Thelma Fardín expresó hace unos días que lucha para “cambiar un sistema que no da respuestas, que atrasa" y "condena al silencio” a las víctimas luego de que el actor Juan Darthés, a quien ella llevó a juicio denunciándolo por abuso sexual, celebrase a través de redes sociales la decisión de la Justicia brasileña de primera instancia que lo declaró absuelto por prescripción.

Esta decisión judicial ya había sido apelada por Fardín, quien este martes, a través de un texto publicado en su cuenta de Instagram señaló: "Mi camino sigue siendo el de la verdad, el de intentar cambiar un sistema que le hace daño a millones. Esto ya no es mío, es infinitamente más grande".

"Ustedes ya me hicieron sentir reparación cuando levantaron sus voces. En cada abrazo que recibo en la calle. Sigo firme, enfocada. Los hilos son cada vez más visibles para muchos. Para quienes no, igual acá estaremos esperando a que abran los ojos", apuntó.

La actriz agregó: "La Justicia son personas de carne y hueso, en Brasil la tasa de condena por abuso sexual es el 1%. Soy la regla, no la excepción. Por eso voy a seguir trabajando para que mis hijos, los hijos de mis amigos y los de cada persona (piense lo que piense de mí) no se tenga que enfrentar a este sistema violento y desgarrador".

Juan-Darthes-01.jpg Juan Darthés sigue instalado en Brasil.

Junto a ese texto, Fardín comentó: "El amor y la ternura son el acto de valentía más grande que podemos tener en este mundo tan hostil. La post verdad, el odio, la crueldad, la deshumanización, la banalizacion del dolor, el individualismo... Sólo se curan con construcción colectiva, paciencia y ternura. Si no me quiebran es por su amor infinito, gracias”.

El actor Juan Darthés había dicho, a través de un video publicado en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando, que los dos fallos de la Justicia brasileña en relación a la denuncia de abuso sexual que hizo la actriz Thelma Fardín "fueron claros y contundentes".