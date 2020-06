La guerra menos pensada: ahora Paula Cháves salió a responderle a Jorge Lanata

La semana pasada, Jorge Lanata había disparado contra Bake-Off, el ciclo que conduce Paula Cháves y que domingo a domingo le gana en rating a PPT.

El periodista dijo entonces que el triunfo del reality de Telefe se debía a que “los trolls K apoyan un programa de tortas”.

En el programa Agarrate Catalina, por La Once Diez, a Paula le preguntaron por aquella frase de Lanata: “Yo estoy por parir, conectada en mi casa, con los chicos. De Bake Off me quedo con lo lindo, que me manden mensajes para que las familias jueguen a que hacen el programa”, dijo.

“Es una competencia linda, cálida, blanca. No me fijo si es éxito por rating, es hermoso para que lo vea la familia. No me meto en la política. Es increíble lo que se armó con el programa, para los chicos y las familias”, respondió Paula, que transita el último tramo de su embarazo.