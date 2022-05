La historia detrás del embarazo de la esposa de Darío Barassi

Tras confirmar la noticia del embarazo de su mujer, Barassi reveló por qué mantuvieron la noticia en secreto durante cinco meses.

"Soy temeroso con el tema de los embarazos, con que se interrumpa. A mí la paternidad me tiene atravesado desde el nacimiento de Emilia. Mi hija está en un pedestal. Cuido mucho eso", comunicó el actor, que deslizó que su segunda hija podría llamarse Inés.

Y agregó: "Estoy feliz, contentísimo. A mí me encanta compartirlo, pero también me pasó con Emilia (su primera hija), de tener la necesidad de esperar de que se arme todo un poquito más. Me cuesta soltarlo. Aparte con esto de la exposición, estoy muy defensor de lo poco que me queda de intimidad y privacidad".

Sobre el embarazo que cursa su mujer, Barassi comentó: "Ya hicimos las ecografías de rutina y bárbaro. Así que muy felices con la noticia. Ya le contamos a la Pipi (su hija), que por momentos se pone contenta, por momentos no tanto. Pero bueno, ahí vamos".

“Lo que me pasa con el tema de los embarazos es que a mí me gusta controlar todo y este universo no lo puedo controlar. No la llevo yo en el cuerpo, no manejo nada. Entonces, me desespera un poco el tema. Por eso soy tan rebuscado y quería esperar un poco a que crezca (el bebé)”, reiteró el conductor.