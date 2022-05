Darío Barassi confirmó que nuevamente será papá

Embed

"Estamos de cinco meses y pico. Yo le decía a la gorda 'contémoslo cuando salga la cabeza'”, bromeó el actor y conductor de 100 argentinos dicen (El Trece), en su visita a Socios de Espectáculo (El Trece).

Luego, Darío explicó el motivo real por el que no anunció rápidamente el embarazo de su pareja: "Soy temeroso con el tema de los embarazos, con que se interrumpa. A mí la paternidad me tiene atravesado desde el nacimiento de Emilia. Mi hija está en un pedestal. Cuido mucho eso".

"Estoy feliz, contentísimo. A mí me encanta compartirlo, pero también me pasó con Emilia, de tener la necesidad de esperar de que se arme todo un poquito más. Me cuesta soltarlo. Aparte con esto de la exposición, estoy muy defensor de lo poco que me queda de intimidad y privacidad", aseguró Barassi.

“¿Emilia va a tener una hermanita que se va a llamar cómo?”, le preguntó Rodrigo Lussich al conductor de 100 Argentinos Dicen, quien respondió: “Es una disputa porque yo siempre quise Pilar, me gusta ese nombre para una hija”.

“Pero mi apellido paterno es Pacheco, entonces Pilar Pacheco parece la ruta 8, entonces entiendo el debate. Estamos entre Pilar y el que quiere mi mujer que de verdad está bueno: es Inés, me gusta”, contó.

Además, el conductor reveló dónde cree que con su esposa concibieron a su segunda hija. “Me fui de vacaciones este año a México y yo creo que por ahí fue la llegada de la nueva gorda”, confesó sobre el embarazo de seis meses de su pareja.