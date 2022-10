La historia sin fin: Rodrigo de Paul, Camila Homs y Tini Stoessel

La periodista Maite Peñoñori, de Intrusos (América) "Desde el lado de De Paul sienten que es una operación orquestada por Cami Homs" saliendo al cruce a la información que dio Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece).

La panelista hizo hincapié en la curiosa coincidencia "Como están en la misma agencia…" dejando expuesto que tanto Camila Homs, como Luli Fernández las representa Multitalent.

Para finalizar el tema, Maite Peñoñori dio mas detalles: "Lo que me cuentan es que hubo una pequeña discusión entre Rodrigo y Camila por el tema del Mundial, porque ella quería ir y él no estaba tan seguro de que ella vaya…".

Fernández explicó en Socios... distintos entredichos entre Rodrigo y Camila, con llamado a su madre incluido, y que todo se daría a conocer después del Mundial de Qatar.

Camila Homs ¿sigue enganchada?

A raíz de los rumores de ruptura entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, el cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) fue en la búsqueda de la ex del futbolista: Camila Homs.

“No tengo nada para decir” fue lo primero que dijo la modelo “En serio no sé qué decir porque no sé si será verdad o no y no me involucra, entonces no me meto. No me sorprende, es raro, pero yo con su relación no tengo nada que ver” explicó Homs.

Ante la pregunta de "si sigue habiendo amor entre ella y De Paul", Camila explicó: “Lo aprecio. Es el padre de mis hijos”. ¿Volverías con él?”, repreguntó el notero y la respuesta fue: “No, bueno, es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso. Hoy no volvería con él. Estoy bien así. Tema superado”.