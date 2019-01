MiraComoNoTeMiro: el hashtag para boicotear la novela de Calu Rivero

La actriz renunció y años después denunció a Juan Darthés por “acoso” y ante el inminente estreno se armó un boicot de un grupo en las redes sociales en defensa de Darthés bajo el hashtag #MiraComoNoTeMiro.

Mientras Calu Rivero le quitó importancia, uno de sus galanes, Esteban Lamothe, salió al cruce de los troll. La actriz tiene muy en claro en no subir el tono a la polémica y hablar lo menos posible del caso de Darthés: “Cuando me enteré lo que estaba sucediendo, lo primero que se me vino a la cabeza, es entenderlos, a los que lo hacen. Entiendo lo que debe ser la desilusión que tu ídolo, de pronto es la persona que es. Esa desilusión es terrible, es no querer creer que esa persona que vos admirás es semejante monstruo”.

En tanto, Esteban Lamothe fue directo al grano y les hizo frente: “Cuatro haters (odiadores) de twitter no merecen la atención de nadie. Si me río un segundo de eso, ya es dedicarle mucho tiempo. No me mires, si tenés un control remoto en la mano. Yo quiero que al programa le vaya bien, pero si hay siete personas que dicen #MiraComoNoTeMiro, y que no me mires directamente, no hagas un hashtag, un movimiento ¿qué tipo de movimiento es ese? En los tiempos que estamos viviendo, con los cambios que estamos atravesando como sociedad ¿Le vamos a prestar atención a seis boludos?”.

En la rueda de prensa que se llevó a cabo en Puerto Madero todo el elenco estaba preparado para la pregunta de que para Calu no es una vuelta más. Es especial. Justamente la tira -que es la carta fuerte del verano para Telefé- trata sobre el acoso sexual y la violencia de género.

Esteban Lamothe, ante la pregunta de cómo se realizaron las escenas de besos y sexo (en el caso del galán de violencia porque su personaje la menosprecia por ser mujer), dijo: “Las escenas se hicieron como siempre, como se dice en los protocolos. Yo por suerte nunca tuve un problema ni queja. No había posibilidad que haya un clima de tensión”.

Por su parte, Calu acompañó esa declaración de la ficción: “Todo fue con total normalidad y como dice el lema de la historia, Sólo el amor nos salva”.