El fatal enojo del Puma Goity por su ausencia en El encargado

"La tercera temporada es una garcha. No está Zambrano, punto...", lanzó, sin filtro, el Puma, durante una entrevista para Todo pasa, en Radio Boing. "Acabo de terminar (de grabar) la cuarta temporada. El viernes pasado terminamos", contó el actor, al aire.

"La cuarta es tremenda. Porque, la verdad, la tercera no me gustó mucho. Ahora que no me escucha nadie de Disney (plataforma que hace y reproduce la serie), me pareció una cagada", se sinceró Goity, sin vueltas. Y esos dichos del artista oficiaron de "pie" para que uno de los integrantes del programa le consulté el motivo por el que no le gustó la última temporada que, hasta ahora, se vio de la ficción.

"Primero, porque estuve poco", explicó el Puma, con total honestidad. "Y es como tener al correcaminos y al coyote y no poner al coyote, boludo", comparó. "¿Por qué me sacaste del partido, pa?", dijo Goity, con notoria suspicacia. "Por favor... Fíjate, la tercera es una garcha porque no está Zambrano. Punto", insistió, el actor, en su concepto.

A BUEN ENTENDEDOR...

"Le dije a los dirigentes ´ustedes se equivocan... ¿Cómo me vas a mandar al banco? Si estamos todos cagand... Sin duda, la cuarta es mucho mejor, pero sin duda", adelantó, el Puma, firme en su postura.

La cuarta temporada incluirá 7 episodios que, posiblemente, estén disponible en los últimos meses del año o comienzos del 2026, considerando el tiempo de pos producción e edición que se requiere para que la ficción esté lista para ser consumida por el público. Lo que sí, promete ser un éxito como las anteriores.