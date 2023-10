La Joaqui cumplió años y lo festejo a lo grande

La cantante que lució un corsé en diálogo con un jogging, celebró su cumple en una casa y luego en un bar, en el que brindó con champaña tras soplar las velitas de su torta negra, con forma de corazón, que expresaba “Escorpio Baby”, por su signo zodiacal.

AOJ7ESPE6BEW7BGM4JB2MKIPAM.jpg

“Gracias a todos los que formaron parte de que yo pueda ser tan feliz hoy. Fue una jornada hermosa, especial, me sentí muy amada”, comenzó diciendo en un posteo que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“Cada día que pasa, me doy más y más cuenta de que no hay adversidad que no me vuelva más fuerte, más capaz, mi círculo es cada vez más pequeño, porque aprendí el valor del menos es más. De que el amor sincero se siente, no se fuerza, solo fluye”, sumó feliz y emocionada.

Por último, concluyó: “A todos los que formaron parte de mi día, quiero que sepan que nunca antes me había sentido tan plena y feliz”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La joaqui (@lajoaqui)

También asistieron al festejo: sus hijas (Shaina y Eva); las hijas de La China Suarez (Rufina y Magnolia); L-Gante; el staff de sus bailarinas; Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, entre otros.

La cantante se encuentra en un gran presente laboral realizando shows por todo el país, pronto dará un concierto en el Luna Park, presentará su nuevo disco y también debutó en la televisión como jurado de Got Talent Argentina, el programa más visto en el prime time de Telefe.