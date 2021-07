La mamá de Chano aseguró que "la policía entró y le disparó"

"No tuvo un brote psicótico, Lo que tuvo fue un cuadro de excitación psicomotriz", afirmó la mujer en declaraciones al canal Todo Noticias (TN). En ese sentido, criticó el accionar de la fuerza bonaerense al explicar que el músico no atacó a nadie: "Entró un policía de menos de 20 años y le disparó sin motivo. Esto es una locura".

Eran 10 contra uno

"Solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada, pidiendo que lo internen. No atacó a nadie, no intentó agredir a nadie, menos a una mujer", precisó la madre del ex líder de Tan Biónica, quien de esa manera desmintió las declaraciones de los efectivos que acudieron a la propiedad de la familia en el barrio Capilla del Señor.

Luego, añadió: "El solo se lastimaba a sí mismo. Había médicos, enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Eran diez contra uno".

Sobre lo que se conoció ayer de que Chano llamó al 911 en la noche del viernes porque su madre junto a profesionales de la salud ingresaron a su hogar: "Que saquen a los cuatro médicos", pidió durante la comunicación, Marina explicó en ese sentido, por qué ella había ido a la casa de su hijo: "Yo ese viernes pedí que lo internaran, vinieron tres ambulancias y dos patrulleros. Me sacan de la casa y me dicen que soy una intrusa en esa situación". "Quedó todo en la nada. La Ley de Salud Mental no ayuda a los adictos", concluyó.

Además:

Fue operado

En tanto, no se conoció el parte médico del estado de Chano, aunque es delicado y sigue en terapia intensiva. Por su parte, allegados al sanatorio Otamendi dijeron que el músico fue operado ayer y se le debió extirpar el bazo, el riñón izquierdo y parte del páncreas dada la gravedad de su cuadro y también sufrió una perforación en el colon. "Chano ingresó con riesgo de vida, fue operado de urgencia y ahora se encuentra estable, pero está intubado", señalaron las fuentes.

Por otra parte, ayer se le hizo un examen toxicológico y según el analisis, Chano dio positivo a sustancias tales como marihuana y cocaína.

En tanto, un comunicado de la familia conocido ayer detalla que "Chano se encuentra en estos momentos en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, víctima de un disparo que recibiera por parte de la Policía Provincial como resultado del cual resultaron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el bazo. El incidente ocurrió anoche en circunstancias en que su familia y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo", explicaron su allegados en el escrito.