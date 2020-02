La información fue confirmada por el abogado de Natalia Taddei, Alberto Domínguez, quien contó en Primiciasya.com que al cuartetero "lo obligaron a ir personalmente. No podía decir que era la hija con un simple escrito que presentó el abogado". El lunes próximo a las 11 de la mañana La Mona Jiménez deberá ratificar la existencia de su hija en los Tribunales de Córdoba.

La denuncia de la existencia de una hija extramatrimonial se efectuó dos meses atrás. El abogado defensor del cantante, Alberto Domínguez, a través de un escrito reconoció que su cliente es el padre de Natalia Taddei, pero la justicia solicitó que realice el trámite como corresponde en los tribunales y en persona: "Lo obligaron a ir personalmente. No podía decir que era la hija con un simple escrito que presentó el abogado", señaló al portal Primiciasya.com el letrado de Taddei.

En principio, La Mona desconoció de la existencia de una hija extramatrimonial: "no sabía de la existencia de Natalia, pero en el juicio de paternidad en el fuero familiar terminó reconociendo a la mujer como su hija". Tras el reconocimiento legal de la paternidad al cantante cuartetero le espera un juicio civil por el resarcimiento económico millonario que rondaría los 100 millones de pesos "por la total desatención que le hizo durante 40 años", señaló el abogado de Taddei.

Taddei siente que se hizo justicia y afirmó que "hoy puedo verme al espejo y decir quien soy" y agregó con el requerimiento judicial: "Ahora sí yo tengo un papel. Esto viene de hace unos meses ya. Este año fue muy movilizador para mí porque conocí a mi abuela, la resolución del juez donde él reconoce que soy su hija. Pero lo que no me termina de completar es por qué llegamos a una instancia que desde la otra parte nunca escucharon mi pedido para que sea entre nosotros, en silencio. Como no tenía respuesta tuve que recurrir a una mediación judicial".