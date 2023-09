La Mona Jiménez visitó a Carlos Tevez: el épico video del reencuentro

El reencuentro entre ambos trajo recuerdos y anécdotas que van desde cuando el exfutbolista se escapaba para ver al "Rey del Cuarteto" al Sargento hasta cuando cantaron juntos el hit "Muñeco de Trapo", del CD Trilogía Tercer Acto.

Durante la cena, Tevez recordó la historia de cuando La Mona le propuso grabar un tema juntos. "Íbamos leyendo la letra y él me decía: 'cantala fuerte, con ganas', me cagaba a pedos. 'Pero soy jugador de fútbol, no soy cantante', le decía yo", rememoró ante la atenta escucha de Nico Sattler y el Chino Herrera, de Q' Lokura.

Al traer a colación el tema, una persona decidió ponerlo a todo volumen en un parlante, por lo que ambas figuras se vieron obligados a cantarlo y bailarlo, tal como Carli Jiménez lo reflejó en sus historias de Instagram.

jSpXB-qxn9P7bZhZ.mp4 La Mona y Tevez cantaron y bailaron en un asado.

El dramático testimonio de La Mona Jiménez tras sufrir un ACV

Además de disfrutar de momentos con amigos y colegas, el ídolo popular aprovechó para brindar una entrevista donde mostró su lado más sensible. En diálogo con Fer Molinero, periodista de TN, el cantante reveló detalles de su estado de salud y cómo se encuentra después de la internación.

Si bien la charla comenzó con su característica picardía y humor a flor de piel, de a poco el cuartetero abrió su corazón y confesó que temió por su vida. "Tuve miedo de morir. Soy duro para llorar, pero lloré y pensé que no volvía más, que salía en un jonca".

Siguiendo sobre su estado de salud, Jiménez recordó la operación donde le quitaron el bazo y contó los motivos por los cuales dedicieron colocarle un stent. "La sangre no me llegaba a la cabeza, me mareaba", expresó.